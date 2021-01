Vacuna contra covid-19 de Novavax tendría una eficacia del 89 %

La candidata a vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica estadounidense Novavax tendría una eficacia contra la enfermedad del 89,3 por ciento, pero responde peor en aquellos pacientes infectados por la variante sudafricana, según informó este jueves la compañía.

Los datos preliminares de la tercera y última fase de las pruebas clínicas se basan en los resultados de los ensayos en el Reino Unido con 15.000 voluntarios y muestran una eficacia cercana al 90 por ciento tras la administración de dos dosis. Cabe aclarar que esta información no ha sido publicada en revistas científicas ni avalada por pares.



De todos los voluntarios, 62 contrajeron el covid-19 y seis de ellos habían sido inyectados con la candidata a vacuna. Alrededor de la mitad de los infectados sufrían infecciones con la variante británica.



Los datos preliminares de eficacia son similares a los de las vacunas ya aprobadas en Estados Unidos, desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna.



Los ensayos que también realiza Novavax en Sudáfrica con 4.400 voluntarios muestran una fuerte caída de la eficacia al 50 por ciento. La mayoría de los voluntarios habían contraído la variante B.1.351, conocida como la variante sudafricana, que ha mostrado ser más infecciosa. El estudio muestra que los voluntarios fueron infectados con la nueva variante, incluso después de contraer el coronavirus.



El consejero delegado de Novavax, Stanley Erck, recordó que han sido los primeros que están realizando pruebas de la fase 3 del desarrollo de la vacuna con un virus tan cambiante.



Erck reconoció que “el nivel de cambio del virus ha sido una sorpresa para todos” y anunció que ampliará sus pruebas clínicas en el país africano para crear una versión de la vacuna solo para la variante detectada en esa región.



La vacuna de Novavax, que ha recibido ayuda de la Operación Warp Speed del Gobierno estadounidense para el combate contra el coronavirus, no utiliza la tecnología de ARN mensajero, como el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional.



Los estudios preliminares realizados por Pfizer y Moderna muestran también una peor respuesta a la variante sudafricana y no tanto a la británica, consideradas más contagiosas.

EFE