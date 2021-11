Vacuna de influenza evitaría complicaciones a personas con comorbilidades

La vacuna contra la influenza puede evitar complicaciones en hasta 80 % de las personas que padecen alguna comorbilidad, por ello es imprescindible que las personas se inoculen contra la enfermedad, indicaron este miércoles especialistas desde México.



"Hemos visto que se pueden prevenir los episodios de hospitalización en personas con obesidad, diabetes, u otras enfermedades crónicas cuando están vacunados", indicó en conferencia de prensa Arturo Galindo, infectólogo y especialista en medicina interna.



La influenza, detalló, es una enfermedad viral que ataca al sistema respiratorio y que, si no es atendida a tiempo, puede traer consecuencias graves para la salud e incluso causar la muerte.



Afirmó que el uso de cualquier vacuna busca estimular el reconocimiento del sistema inmunológico ante el componente del virus, de manera que, cuando el cuerpo se infecte, permita al sistema inmune una respuesta más rápida y eficaz para defenderse del virus.



"Actualmente en México solo se utilizan vacunas de virus inactivos, las cuales permiten el reconocimiento antigénico y la producción de anticuerpos neutralizantes contra el virus", precisó.



Detalló que el virus de influenza está compuesto por material genético ARN, además de tener la característica de presentar una alta frecuencia de cambios en su genoma lo que puede ocasionar que el virus evada la neutralización por anticuerpos obtenidos con la vacuna.



"Estos cambios son los que obligan a revisar anualmente las cepas del virus que se incluyen en la composición de la vacuna, buscando que estas coincidan en lo más posible con las cepas circulantes, para maximizar el efecto de protección de la vacunación", indicó.



Los no vacunados son los más afectados



Sarbelio Moreno, infectólogo pediatra, recordó que el 85 % de las personas que mueren anualmente debido a la influenza no están vacunados. “En 2020 desaparece la influenza pero el Sars-CoV-2 llegó a reemplazarla. En México ese año no hubo casos de influenza”, dijo.



Por ahora en el sistema público mexicano la vacuna contra la influenza solo está disponible para grupos de riesgo como adultos mayores, menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades. "No obstante, si está en sus posibilidades, la población debe vacunarse lo más pronto posible", afirmó.



Aseguró que la coadministración de las vacunas de influenza y covid-19 es recomendable, pues aunque antes se debía esperar 14 días entre una dosis y otra "ahora se ha demostrado que se pueden poner al mismo tiempo".



Aunque en México aún no se han dado contagios de covid-19 e influenza al mismo tiempo, los especialistas recomendaron mantener las medidas sanitarias para evitar contagios.

