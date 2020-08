Lo que debe saber si quiere ser voluntario de la vacuna de covid

“Nosotros empezamos la investigación desde el momento en que se secuenció el virus en enero. Desde entonces comenzamos a buscar una vacuna contra el nuevo coronavirus aprovechando los adelantos que ya teníamos en este tema”, afirma Carlos Alvarado, director médico de Janssen y Johnson & Johnson para Latinoamérica Norte, y quien ha sido uno de los responsables del acuerdo para probar este biológico experimental en Colombia.

En diálogo con EL TIEMPO, Alvarado dijo que esperan iniciar este proceso en la segunda semana de septiembre, si las cosas salen bien. El experto respondió algunas preguntas sobre este tema que genera expectativa.



¿Cómo se llegó a este acuerdo?

Desde hace algún tiempo se habían tenido estas conversaciones con las autoridades sanitarias colombianas basados en tres puntos fundamentales: la dinámica del contagio del virus, que permitió ver que la pandemia se movilizaba hacia América Latina; los marcos regulatorios de algunos países que permitieran agilidad y posibilitar un proceso sin alterar el rigor; y tener disponibilidad centros de investigación que permitieran avanzar en procesos técnicos, científicos y rigurosos de alto nivel en el contexto que exige la pandemia, algo que se encontró en Colombia.

¿Qué puede contar de la vacuna?

Tenemos una plataforma de investigación utilizando vectores virales que nos ha permitido ahorrar tiempo en el desarrollo de la vacuna. Por eso antes de marzo ya teníamos tres candidatas. Una de ellas antes de abril fue probada en animales y en julio, como se supo, entregó resultados probados de respuestas inmunológicas efectivas y un perfil de seguridad que daban bases para avanzar a la siguiente fase. Hoy las fases iniciales están terminando y se espera en el mes de septiembre dar comienzo a lo que sigue.

¿Cómo es el asunto de los ensayos en Colombia?

Vamos a poner a prueba componentes de eficacia y seguridad inicialmente en personas sanas, de 18 a 60 años, que no tengan comorbilidades y muestren bajos factores de riesgo. A ellos se les dará una dosis del biológico para ir obteniendo resultados. Seguidamente se avanzarán con algunos subgrupos, integrados por personas con comorbilidades para ir determinando un perfil más amplio en los tiempos propuestos.



¿Cuántos colombianos podrán ser voluntarios?

Globalmente se espera probar la vacuna en 60.000 personas en esta fase, que se sumarán a los 90.000 entre los cuales ya se han realizado ensayos. Estas personas serán seleccionadas en países como Estados Unidos, Suráfrica y algunos latinoamericanos. Y aunque se busca que el número de personas de cada país sea proporcional a su población, no existe un número definido, de tal forma que el país que quiera abordar más cantidad lo puede hacer siempre y cuando se respeten los criterios técnicos científicos del ensayo.

¿Quién seleccionará las personas?

Los grupos de investigación que naturalmente tendrán que llenar unos requisitos técnicos, administrativos y por supuesto éticos para formar parte de este trabajo.

¿Y quién selecciona los grupos de investigación?

Tenemos una compañía experta que selecciona los grupos que realizan estudios clínicos con unos criterios muy altos. Ellos ya están avanzando en ese plano en el país. Y en paralelo se adelantan los requisitos desde el punto de vista administrativo. Hay que aclarar que son dos componentes muy importantes que van por separado, por un lado está la parte científica muy bien definida y por el otros todos los elementos administrativos, regulatorios y de salud pública que permitan viabilizar el ensayo.



¿A los voluntarios se les pagará?

No. No existe ninguna compensación económica para quienes participen en el estudio como voluntarios.

¿Ya están produciendo la vacuna?

Se avanza en ese sentido en nuestras casas de producción de Estados Unidos y Bélgica. Y se están construyendo centros de manufactura en otros países, para garantizar la producción de más de 1.000 millones de dosis. En Colombia no tenemos capacidad local para eso.

¿Cuándo se iniciará y cuánto durará este proyecto?

En la segunda semana de septiembre estaremos avanzando en esto en un proyecto que tiene una duración de 24 meses. Y se espera que los análisis se tengan en enero.

¿Hay alguna compensación para el país por participar en este ensayo?

Es importante entender que aun no tenemos la vacuna y hasta ahora es una propuesta optimista. Y hasta tanto no se tengan elementos sólidos para ofrecerla no se puede adelantar eso. Lo que sí es cierto es que se avanza en las negociaciones con el país en caso de que esto se dé bajo la condición de que nuestro laboratorio tendrá un biológico accesible en el marco de la pandemia sin búsqueda de lucro específico.



