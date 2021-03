'Vacuna de AstraZeneca es 79 % efectiva previniendo el covid-19'

La vacuna creada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca muestra un 79 % de efectividad previniendo el covid-19 y ofrece protección del 100% ante la enfermedad, según datos de un nuevo estudio realizado en Estados Unidos, Chile y Perú.

Esos resultados se extrajeron de la fase III de un ensayo realizado a 32.449 personas de todos los grupos de edad en los citados países, en el que se registró un total de 141 casos de covid-19 sintomáticos.



En un comunicado, la compañía anglo-sueca señaló que los nuevos hallazgos mostraron además que el preparado proporciona un 80 % de protección a la hora de evitar que personas mayores de 65 años desarrollen la enfermedad.



El grado de efectividad de la vacuna fue incluso mayor que el observado durante los ensayos clínicos liderados por la Universidad de Oxford.



La vacuna de AstraZeneca ha generado en las últimas semanas una gran controversia en varios países de Europa al haberse vinculado con casos muy raros de coágulos de sangre.



La dosis fue tolerada y el organismo de supervisión de seguridad independiente (DSMB) no identificó preocupaciones relacionadas con la seguridad de ese preparado, apuntó el estudio.



Además, el DSMB no encontró que hubiera ningún aumento en el riesgo de sufrir episodios de trombosis entre los 21.583 participantes que recibieron al menos una dosis de la vacuna.



La profesora de Medicina de la Universidad de Rochester (EE. UU.) Ann Falsey, coautora del ensayo, afirmó el 22 de marzo que "estos hallazgos vuelven a confirmar resultados previos observados en ensayos de todas las poblaciones adultas pero es ilusionante ver por primera vez resultados de eficacia similar en mayores de 65 años".



"Esta análisis valida la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca como una opción de vacunación adicional, que ofrece seguridad de que adultos de todas las edades puedan beneficiarse de protección contra el virus", agregó.



Por su parte, el profesor de infección e inmunidad pediátrica Andrew Pollard, investigador principal del ensayo de la Universidad de Oxford, consideró que estos hallazgos son "grandes noticias" y "muestran la notable eficacia de la vacuna en una nueva población y son consistentes con los resultados de los ensayos liderados por Oxford".



También la codiseñadora del preparado Sarah Gilbert afirmó que los nuevos hallazgos "proporcionan más confirmación de la seguridad y efectividad" de la vacuna.

​

AstraZeneca aportará los datos a la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) y buscará la aprobación de emergencia para su uso.





Tendencias EL TIEMPO