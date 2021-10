INO-4800, la vacuna contra el covid-19 que se probará en Colombia

El Invima anunció que en Colombia se llevarán a cabo dos estudios clínicos (Solidarity e Inovate) de fase 3 para INO-4800, la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica estadounidense Inovio.



Se trata de una nueva vacuna compuesta por un plásmido de ADN diseñado con precisión que se inyecta por vía intradérmica, seguido de una electroporación que introduce el plásmido de ADN directamente en las células del organismo y está destinado a producir una respuesta inmunitaria bien tolerada.



Con este acuerdo el gobierno colombiano y la farmacéutica planean explorar el intercambio de conocimientos, la concesión de licencias de tecnología, y la creación de capacidades que apoyen el desarrollo y la producción de vacunas y otros productos biofarmacéuticos en el país.



En entrevista con EL TIEMPO, Kate E. Broderick, Ph.D. Vicepresidente Senior de Investigación y Desarrollo en Inovio, explicó el mecanismo de funcionamiento de INO-4800, sus ventajas frente a otros biológicos que actualmente están en el mercado y algunos resultados obtenidos durante las primeras fases de prueba.



¿Qué tipo de vacuna es INO-4800?

La vacuna que desarrollamos funciona a través de un mecanismo de ADN, bastante similar a las vacunas de ARN, pero tiene algunas diferencias claves:



En primer lugar, nuestra vacuna no requiere estar congelada en lo absoluto. Al ser una de las únicas vacunas basadas en ácidos nucleicos que es estable a temperatura ambiente durante más de un año, a 37°C durante más de un mes, tiene una vida útil proyectada de cinco años a temperatura normal de refrigeración y no necesita ser congelada durante el transporte o el almacenamiento.



Por otro lado, nuestra vacuna genera diferentes respuestas inmunes y esto será muy provechoso a medida que el virus mute. Desde que empezó la pandemia, el virus viene cambiando de cepa y necesitamos vacunas que se puedan adaptar a esos cambios.



¿Podría explicar cómo funciona el mecanismo de ADN en comparación a otros?



En términos sencillos esta es una vacuna de ADN circular y en medio de ese ADN hay un virus de espícula que corresponde al virus de SARS-CoV-2. Tomamos esa pieza circular de ADN y la insertamos en las células de la piel, así tu propio cuerpo se convierte en una especie de “fábrica” que produce las células protectoras. Tu cuerpo es el que genera la respuesta inmune. Se induce la respuesta inmunitaria en vez de que se le administre al cuerpo una parte del virus desactivado o que se utilice el ARN como mensajero o intermediario para que la información genética de ADN acabe en una proteína.



¿Qué ventajas tiene esta vacuna contra el covid-19 frente a las demás?



Primero, que no necesita refrigeración y eso es muy importante porque nos permitirá distribuirla fácilmente por todo el planeta. Adicionalmente, por su extenso tiempo de conservación, nuestra vacuna puede ser administrada varias veces pudiendo ser utilizada como refuerzo. Y finalmente, la respuesta inmune de esta vacuna está compuesta de dos componentes: anticuerpos y células T.



¿Qué son los anticuerpos y las células T?



Los anticuerpos son una proteína producida por el sistema inmune del cuerpo cuando detecta antígenos, es decir, sustancias dañinas.



Las células T son una especie de células inmunes, cuyo principal propósito es identificar y matar a patógenos invasores o células infectadas. Lo hacen utilizando proteínas en su superficie.



Es importante que las vacunas produzcas anticuerpos, pero a medida que el virus muta los anticuerpos van perdiendo su eficacia, por esta razón las células T son importantes. Porque cambian y se vuelven efectivas a medida que el virus también va mutando.



¿Qué efectos podría tener la aplicación de esta vacuna?

Yo recibí una vacuna ARN y después de eso me sentía cansada y tenía dolores en mis músculos, pero con la vacuna de ADN lo más común que te puede pasar es ver un poco de rojo en la piel, un simple brote. Así que los efectos son distintos entre las vacunas, pero también es diferente en cuanto a respuestas inmunes.



¿Hay otras vacunas que usen la misma tecnología?



Existe otra vacuna que usa esta tecnología de ADN en India. Es de una compañía llamada Cyrus y también es para el covid-19.



Antes del covid 19, trabajé con vacunas para otras enfermedades como el Ebola, VIH, Influenza, etc. Realmente este tipo de tecnología puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad.



Dicen que hay que activar la vacuna desde afuera para poder aplicarla ¿Cómo es eso?

Nuestras vacunas son innovadoras, entonces requerimos un dispositivo inteligente especial diseñado por nosotros para que la vacuna sea activada al momento de su aplicación. El dispositivo es parecido a un cepillo de dientes eléctrico, lo acercas a la piel y administra una serie de impulsos eléctricos intradérmicos lo que ayuda a que la vacuna pueda ingresar a las células de la piel. Es muy importante sumar la tecnología en este tema de las vacunas para usar todo el potencial de la innovación.



¿De cuántas dosis será la vacuna?

Son dos dosis. Una se aplica en día 0 y otra en la 4 semana.



¿En qué etapa está de los resultados de laboratorio?



Las primeras dos fases se han hecho en Estados Unidos y estamos a punto de iniciar nuestra fase tres aquí en Colombia.



¿Qué resultados ha tenido?

Las dos fases previas han mostrado que nuestra vacuna tiene un buen perfil de seguridad y que ya produce fuertes respuestas inmunes, por lo que creemos que puede generar una protección efectiva en contra de la enfermedad.



¿En qué otros países se hacen estos ensayos?



La tercera fase se hará en Colombia, pero también en Filipinas, Brasil y México.



¿Podría tener algún efecto colateral?

No lo creo. Es una vacuna muy segura. Más allá del brote de piel que genera su aplicación no crea otros síntomas. Es muy segura por lo que sabemos.



¿Esta vacuna será más asequible?



Claramente es más asequible porque no necesita refrigeración y eso significa que puede distribuirse por todo el mundo sin requerir de mucha infraestructura. La idea es que pueda ayudar a gran parte del mundo y no solo a los países ricos que pueden acceder a ella.



¿Cuándo creen que podrá estar lista?



Al inicio del siguiente año, esperamos tener datos internos que nos den a entender si la vacuna es efectiva o no.

