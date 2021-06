¿Se puede vacunar contra Covid 19 si no se tiene EPS?

Ya se encuentra en marcha la etapa IV-Fase 2 del Plan Nacional de Vacunación que incluye a la población de 45 a 49 años.



Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que la vacunación contra el covid-19 por parte de sectores privados comenzará el próximo 15 de junio.



Si usted pertenece a esta etapa, pero no pertenece a una de las empresas que inmunizarán a sus colaboradores o no cuenta con una EPS, le contamos qué debe hacer para que lo vacunen

(Puede leer: Así avanza el proceso de vacunación contra el covid en Colombia)



En primer lugar, verifique que se encuentra inscrito en la Plataforma 'Mi Vacuna'.



El primer paso para consultar su estatus en 'Mi Vacuna' es hacer clic en mivacuna.sispro.gov.co. Cuando ingrese al vínculo, se encontrará con 'Me informo' donde los ciudadanos pueden encontrar información referente al Plan Nacional de Vacunación, como los criterios de priorización establecidos y detalles del consentimiento informado, documento necesario para acceder a las dosis.



En la parte baja de la página 'Me informó' hay un botón azul que dice 'consultar mi priorización'. Haga clic ahí.



Luego de hacer clic sobre el botón 'consultar mi priorización', la página lo llevará a la sección de 'Me consulto', tal y como se muestra en la siguiente imagen. Para conocer su estatus, debe diligenciar los datos que se solicitan en la plataforma:



-Tipo de documento

-Número de documento

-Confirmación del número de documento

-Fecha de expedición del documento



Finalmente, es necesario hacer clic en la confirmación de 'no soy un robot' y hacer clic en 'ingresar'.



Siga avanzando en los pasos y diligencie todos los datos que se le solicitan para consultar o en otro caso, registrar su postulación en el sistema.



Luego de culminar este proceso recibirá vía correo electrónico toda la información necesaria para que pueda vacunarse.



(Además: Lo que debe saber sobre la vacunación de las empresas)

Para residentes en Bogotá:

El Distrito de la capital habilitó un mecanismo de diligenciamiento de información de personas residentes en Bogotá que manifiesten no encontrarse afiliadas a una EPS de régimen contributivo, una EPS de régimen Subsidiado o a una Empresa Administradora de Planes de Beneficios en regímenes especiales o exceptuados.



Complete el formulario y vía correo se le enviara la información con los pasos a seguir en su caso.

¿Quiénes están priorizados en la etapa IV-Fase 2 del Plan Nacional de Vacunación?

Según el decreto 630, la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación tiene por objeto reducir el contagio del covid-19, al contrario de la primera que buscaba reducir la mortalidad. Esta fase se compone de las etapas 4 y 5.



Cabe resaltar que en esta etapa se vacunará específicamente a todas las personas de 40 a 49 años y a la población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida de aseguramiento en modalidad intramural; personal de custodia y vigilancia de esta población y los encargados del suministro de alimentos en los establecimientos de reclusión; los bomberos activos de Colombia; socorristas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil.



(Puede seguir: Segunda dosis de Pfizer se puede aplicar a las 12 semanas)



También están en este grupo los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales; controladores aéreos y bomberos aeronáuticos; pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos; talento humano que se desempeña en servicios sociales para atención de población en situación de calle; de las comisarías de familia encargadas de la atención y protección a población víctima de violencia intrafamiliar; y tripulación de barcos internacionales de transporte de carga residentes en Colombia.



Finalmente, se encuentran encargados de atención en campo de emergencias y desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los que hacen parte de las entidades territoriales y de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social.



ELTIEMPO.COM