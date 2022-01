De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 ha logrado incrementar la respuesta inmune y la efectividad de las primeras dosis en adultos, incluyendo la protección contra formas graves, y también contra el contagio y la transmisión.



Al respecto, Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, despejó algunas dudas que existen sobre la tercera dosis y aclaró que Janssen no se está usando en dosis adicionales, “pues con una sola dosis se completa el esquema, en aras de lograr una mayor eficiencia en el uso y vacunar rápidamente a los colombianos, se prioriza solo aplicarla en primeras dosis”.



Arregocés, había mencionado anteriormente que la evidencia apunta a que la vacunación heteróloga parece generar una mejor respuesta inmune, comparado con los esquemas homólogos.



De este modo, a quienes recibieron Pfizer o Moderna, el Ministerio recomienda que reciban una tercera dosis con la vacuna de AstraZeneca. También pueden elegir el esquema homólogo que, en este caso, corresponde a otra dosis de Pfizer o Moderna.



En este sentido, quienes recibieron AstraZeneca, deberán recibir la dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna.



De acuerdo con el funcionario “El refuerzo está diseñado para ayudar a las personas a mantener su nivel de inmunidad durante más tiempo. Así reactivamos la capacidad de prevenir la infección sintomática que se había perdido con las nuevas variantes delta y ómicron”, explica Leonardo Arregocés.



Cabe recordar que, en Colombia, el Comité Asesor de Vacunas aprobó la vacunación de refuerzo en población mayor de 18 años que ya cuenta con esquema completo y aclaró que la dosis de refuerzo de Janssen tendrá un uso prioritario únicamente para primeras dosis.



La personas cuya primera dosis fue el biológico de Janssen deberán completar el esquema con la vacuna de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, al igual que quienes recibieron las dos primeras dosis de Sinovac.



Cabe resaltar que, para los esquemas cuya primera dosis corresponde al biológico de Janssen, la segunda dosis corresponde a la 'dosis de refuerzo'. No requiere más aplicaciones de ninguna otra vacuna -por ahora-.



Sobre las vacunas ARNm (Pfizer y Moderna), la entidad señaló que se están usando para completar esquemas ya iniciados y en población priorizada. “La disponibilidad de Pfizer es poca por lo que las estamos dejando para mujeres en estado de gestación. La de Moderna para iniciar esquemas y completar los de los jóvenes, pero se puede usar como refuerzo según disponibilidad”, agregó el director.



Hay que resaltar que no hay evidencia contundente sobre el malestar que pueda provocar esta dosis de refuerzo, pero sí existen documentos que apuntan a que en la medida que uno agrega una dosis, los eventos después de la vacunación son más marcados. Esto, porque la acumulación de dosis se asocia con más eventos adversos.



“No es una vacuna o la otra, sino que ya el organismo se expone por tercera vez a una vacuna. Los reportes de eventos adversos son: dolor de cabeza, fatiga, cansancio, que en las 24 o 36 horas se resuelven. Ahora, sí hay algunas diferencias: quienes reciben Sinovac reportan menos tipo de malestar. Las de vector viral y las de ARNm suelen

tener más”, explicó Arregocés.



Finalmente, hay que señalar que las dosis de refuerzo son una prioridad dentro del Plan Nacional de Vacunación (PNV), incluso para las personas que ya se hayan contagiado con el virus anteriormente. En este caso, solo deben esperar 30 días desde la fecha en la que se manifiestan los síntomas. No se debe esperar un mes adicional como se creía anteriormente.

