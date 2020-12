Las vacunas de covid-19: perspectivas en Colombia

Claudia Vaca y Carlos Álvarez, profesores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), analizaron en el programa Salud UNAL Contigo los avances que se han presentado en el mundo respecto a las vacunas contra el covid-19.



Entre los puntos relevantes de su análisis están: la aprobación de un test rápido para uso en casa, la duración de la respuesta inmune de contagio comunitario, el rol de los asintomáticos y la “efectividad” de algunas vacunas socializadas por la prensa.



La profesora Vaca, máster en Fármaco-Epidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca que “en términos epidemiológicos se deben estudiar más detalles, en especial los que muestran que los asintomáticos estarían generando un peso de contagio menor al que teníamos como hipótesis, y concuerda con el estudio publicado en la revista Nature”.



En cuanto a las vacunas, la explica que “las desarrolladas por Pfizer y Moderna usan una nueva tecnología completamente diferente de la cual no hay vacunas disponibles, pero cada vez hay más desarrollos que parecen prometedores también en medicamentos. El problema es que declararon porcentajes de eficacia entre 90 y 95 %, aunque todo esto fue en prensa y en comunicados establecidos por las entidades que estaban haciendo el desarrollo”.

Para la profesora del departamento de Farmacia, la mayor preocupación es “cómo estas vacunas nuevas de RNA mensajeros son muy termolábiles (que se destruye al alcanzar cierta temperatura) e inestables, pues se trata de proteínas encapsuladas en micro-nanopartículas lipídicas que pierden sus características ante las temperaturas normales y habituales en las que se manejan las vacunas”.



Cabe recordar que la vacuna de Pfizer se debe mantener a -80 C y la de Moderna a -20 C . “Esto será determinante en la forma como la FDA evalúe estas vacunas”, asegura la profesora Vaca. Además de la temperatura de conservación, para ambas vacunas aún hay interrogantes por resolver, como el grado de protección de covid-19, el bloqueo de la transmisión, su grado de efectividad en poblaciones con diferentes características demográficas y cuánto dura el efecto.



Por su parte el infectólogo Carlos Álvarez resalta que “aunque se aplique una vacuna se debe seguir con los protocolos de bioseguridad, pues aún no está confirmado si esa vacunación y eficacia que se logró en un primer momento mantiene su inmunidad en el tiempo, qué tanto protege, si ese mismo 95 % dura 2, 3, 4, 6 meses o toda la vida”.

