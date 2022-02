A finales de febrero podría comenzar una nueva fase en las vacunas para menores de edad.



El consorcio de Pfizer - BioNtech ha estado adelantando pruebas de vacunas contra el covid-19 en niños desde diciembre del año pasado. Según una fuente del 'Washington Post', los biológicos estarán dirigidos a la única población que aún no ha sido inmunizada: los niños menores de 5 años.

Según los investigadores, este martes se presentará una solicitud de autorización para el uso de emergencia de esta versión de la vacuna contra el Covid-19 ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés).



Además, aseguran que esta nueva fórmula podrá ser utilizada en menores desde los 6 meses hasta los 5 años.

¿Tres dosis?

Los expertos señalaron al medio citado que la FDA dará el aval después de analizar todos los datos suministrados de los ensayos que se han realizado desde hace varios meses.



Se espera que a finales de febrero inicie la nueva fase de vacunación. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Sin embargo, en diciembre, Pfizer y BioNTech aseguraron que aplicar dos dosis en niños de 2, 3 y 4 años no generó una respuesta inmunitaria similar a la que se evidencia en adolescentes y adultos.



Pese a estos resultados, evidenciaron que hacer uso de dos inyecciones creó una respuesta inmunitaria con mayor protección en niños de 6 meses a 2 años. Así las cosas, los investigadores decidieron agregar una tercera dosis al ensayo para comprobar la efectividad y mejorar la respuesta inmunológica.



En ese sentido, durante el ensayo, los menores entre 6 y 5 años recibieron dos dosis de inyecciones con 3 microgramos, es decir: una décima parte de la dosis administrada a los adultos en un intervalo de tres semanas de diferencia.

"Sabemos que dos dosis no son suficientes y lo entendemos, (...) La idea es que sigamos adelante y comencemos la revisión (por parte de la FDA) con dos dosis", puntualizó uno de los expertos a 'The Washington Post'.



Aunque la tercera dosis aún se planeta como un refuerzo, el consorcio de Pfizer - BioNtech aseguran que las vacunas son seguras, pero quieren mejorar la eficacia añadiendo otra dosis que sigue en análisis.

¿Cuándo se podrían aplicar?

Se espera que desde este martes, 1 de febrero, la FDA comience su proceso de análisis para verificar si es el momento de darle 'vía libre' a esta etapa de inmunización. Además, se encargarán de avaluar la viabilidad de una tercera dosis de refuerzo.



Por otra parte, la agencia 'Efe' aseguró que los asesores externos de la entidad se reunirán para concretar las respuestas a finales de febrero.



Miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, estudiarán los resultados presentados este mes por el consocio.

