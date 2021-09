China donará 100 millones de dosis a países pobres antes de fin de año

El presidente chino, Xi Jinping, anunció que China donará 100 millones de dosis de vacunas anticovid a países en vías de desarrollo antes del final de este año, además de las que ha proporcionado a la iniciativa internacional Covax para una vacunación equitativa a nivel mundial.



Xi hizo este anuncio el jueves durante la cumbre por videoconferencia del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), informaron hoy los medios locales. Según datos oficiales del pasado agosto, China había proporcionado 770 millones de dosis, la mayoría a través de exportaciones, a más de cien países del mundo, entre ellos 18 latinoamericanos.



China no ha detallado cuántas de esas dosis de vacunas corresponden a donaciones, aunque el director general de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Exteriores, Wang Xiaolong, aseguró que son "decenas de millones".



El pasado 12 de julio el programa Covax llegó a un acuerdo con las farmacéuticas chinas Sinopharm y Sinovac para distribuir 110 millones de dosis globalmente hasta octubre y la posibilidad de otros 440 millones adicionales en el último trimestre de 2021 y la primera mitad de 2022.



Además, China se ha comprometido a entregar 100 millones de dólares a Covax este año. Durante la cumbre de los BRICS, que tuvo al presidente indio, Narendra Modi, como anfitrión, Xi abogó por "profundizar la cooperación" con el resto de miembros del grupo para "atajar desafíos comunes", entre los que mencionó el cambio climático, la lucha global contra la pandemia de covid-19 y la protección del orden global basado en las leyes internacionales.



En el campo económico, Xi declaró que los BRICS deberían "promover un crecimiento económico basado en la innovación" que pueda ser beneficioso "para todos los países", al tiempo que pidió a sus homólogos que protejan el orden multilateral de comercio promovido por la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Pese a que tanto China como Rusia e India tienen intereses en el país centroasiático, Xi Jinping no mencionó a Afganistán en su discurso, pero sí pidió a los miembros del grupo coordinar sus posiciones en asuntos internacionales y regionales y fortalecer su cooperación en el campo de la seguridad. El presidente indio, Narendra Modi, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sí se refirieron de forma específica a Afganistán.



Según los medios chinos, Modi apuntó que "Afganistán no debe convertirse en una amenaza ni en una fuente de tráfico de drogas y terrorismo para sus países vecinos" y Putin declaró que está todavía por ver cómo "la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán afectará a la seguridad regional".



Xi, que será el anfitrión en la reunión del próximo año, expresó su deseo de que BRICS adopte una cooperación centrada en los resultados y de que el grupo "recupere vitalidad y vigor".

