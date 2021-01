Vacuna Pfizer parece eficaz contra variantes británica y sudafricana 

La vacuna contra el covid-19 de BioNTech/Pfizer parece eficaz contra una "mutación clave" de las variantes británica y sudafricana del coronavirus, consideradas más contagiosas, según el resultado de estudios comunicados el viernes por el laboratorio BioNTech.



(Le puede interesar: Moderna dice que su vacuna contra covid-19 protegería por 2 años)

"Los anticuerpos de las personas que han recibido la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 neutralizan eficazmente el SARS-CoV-2 con una mutación clave que se halla igualmente en dos cepas altamente transmisibles" identificadas en Reino Unido y Sudáfrica, indica el laboratorio en un comunicado.



Los autores subrayan los límites de este estudio, que no incluye al conjunto de las mutaciones presentes en estas variantes.



(Además: Variante colombiana del covid-19 no es nueva ni más peligrosa)



Por tanto, no se puede llegar a la conclusión de que la eficacia de la vacuna será la misma contra las variantes que contra el virus clásico.



La emergencia en Reino Unidos y en Sudáfrica de estas dos nuevas variantes del coronavirus Sars-CoV-2 preocupa a la comunidad internacional debido a su mayor capacidad de transmisión, según los primeros datos (Lea también: ¿Qué se sabe de la nueva variante de coronavirus hallada en Sudáfrica?).



La nueva variante tiene en especial una mutación, llamada N501Y, al nivel de la proteína Spike (espícula) del coronavirus, la punta que se halla en su superficie y le permite pegarse a las células humanas para penetrarlas, con lo que desempeña un rol clave en la infección viral.



(Le recomendamos: Se fue de fiesta y contagió a sus abuelos, que hoy están en una UCI)



Para probar la eficacia de la vacuna, los equipos de Pfizer/BioNTech, asociados a la universidad de medicina de Texas, desarrollaron un coronavirus portador de esta mutación, y luego extrajeron muestras de sangre de 20 personas que habían recibido la vacuna Pfizer/BioNTech, distribuida en varios países.



No hallaron "ninguna reducción de la actividad de neutralización" frente al virus portador de la mutación, respecto al virus clásico, según el comunicado.



Los autores declararon no obstante que los resultados son limitados ya que esta prueba no fue hecha sobre el "conjunto completo de las proteínas Spike halladas en las cepas de propagación rápida en Reino Unido o Sudáfrica".

Noticias relacionadas:

- Buscan a estafador que cobró US$ 217 por una inyección contra el covid

- INS dice que no ha detectado nueva variante de Sars-CoV-2 en el país

AFP