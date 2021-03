Colombia recibió 77.220 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer

En un avión DHL procedente de Bélgica, arribaron al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá 77.220 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer, en la madrugada de este jueves, como resultado de los acuerdos firmados con la farmacéutica en diciembre del año pasado.



Esta es la segunda entrega consecutiva de los fármacos, pues este miércoles también llegaron 23.400 biológicos, con los cuales el Gobierno Nacional espera dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación.



Esta madrugada arribó al país un nuevo lote de 77.200 vacunas más de la farmacéutica @pfizer, lo que nos permitirá seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid- 19, adelantado por el Gobierno del Presidente @IvanDuque. #YoMeVacuno✌🏼 pic.twitter.com/B5aFz71muA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 25, 2021

El viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso, destacó que las entregas que está realizando la farmacéutica semanalmente permiten al país tener acopio de vacunas .



“Colombia, al tener disponibilidad de dosis, podrá aumentar gradualmente el ritmo de vacunación, de cara a alcanzar las metas previstas” aseguró Moscoso.



Hasta el momento, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud con corte al 23 de marzo, en Colombia se han vacunado 1.299.809 personas, de las cuales 62.829 ya cuentan con la segunda dosis. Esto significa que se han aplicado 61.550 dosis por día.



Pese a esto, epidemiólogos aseguran que el ritmo de vacunación no ha sido el esperado por lo que, de cara a Semana Santa, recomiendan a la población continuar con las medidas de autocuidado.



De hecho, frente al tema, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, dio una serie de recomendaciones en el programa 'Prevención y Acción' del Gobierno Nacional.



“Necesitamos crear una medida que busque controlar la posibilidad del crecimiento en los próximos días, situación que sería bastante crítica y que afectaría a toda la población colombiana” destacó Gómez.



Y resaltó que, para evitar más contagios es importante no visitar a familiares durante esta época, acudir a hoteles con protocolos de bioseguridad (en caso de viajar), no hacer fiestas de ningún tipo y por supuesto, mantener el uso adecuado del tapabocas.



EL TIEMPO