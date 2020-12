La preocupación por los efectos adversos de la vacuna contra covid-19

Las primeras vacunas contra el covid-19 ya comenzaron a ser utilizadas, sin que se hayan despejado totalmente las inquietudes sobre sus efectos secundarios, advierten expertos. Los datos detallados de las dos vacunas más avanzadas fueron publicados esta semana y ambas son consideradas seguras.

Por una parte, los datos de la vacuna Pfizer/BioNTech, ya autorizada en varios países, aparecieron en la revista médica NEJM, tras haber sido revelados por la Agencia de Medicamentos de EE. UU. (FDA). El ensayo clínico realizado en 40.000 voluntarios muestra que hay efectos secundarios clásicos, a veces molestos, pero sin peligro: 80 % de los vacunados tuvieron dolor en el punto de inyección, muchos sintieron fatiga, dolores de cabeza y rigidez muscular, y algunos registraron inflamación temporal en ganglios. Estos fueron más frecuentes e intensos en jóvenes.



(Le puede interesar: Los hombres tienen tres veces más probabilidades de sufrir covid grave)



Los datos de otra vacuna, la de AstraZeneca y de la universidad británica de Oxford, aparecieron en The Lancet y muestran que esa vacuna, administrada a 23.000 voluntarios en el marco de un ensayo clínico, “es segura”.



Estas vacunas se basan en dos técnicas diferentes. La de Pfizer/BioNTech utiliza una tecnología hasta ahora inédita, llamada de “ARN mensajero”. La de AstraZeneca/Oxford es una vacuna con “vector viral”: toma como soporte otro virus (un adenovirus del chimpancé).



Sin embargo, el infectólogo Eric Caumes es personalmente reticente a recibir la vacuna Pfizer/BioNTech porque “nunca observó” una frecuencia de efectos secundarios “tan elevada”.



(Lea también: ¿Es cierto que no se puede consumir alcohol si se aplica vacuna rusa?)



“Se sabe que esas vacunas inducen a fuertes reacciones: su nivel de seguridad es muy satisfactorio, pero causan dolor en el brazo, provocan fatiga. Es necesario que eso sea claro”, agregó la viróloga Marie-Paule Kieny.

Se registraron ocho casos de apendicitis entre vacunados, contra cuatro en el grupo placebo al que no se administra la vacuna sino un producto neutro Foto: iStock

Tanto para la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca, los efectos secundarios hasta ahora son pocos. Solo un paciente a quien se le aplicó la vacuna de AstraZeneca experimentó un “efecto secundario serio posiblemente relacionado” con esta inyección, según los datos publicados en The Lancet. Se trataba de un caso de mielitis transversal (afección neurológica poco común) que motivó la interrupción temporal del ensayo en septiembre. Otros dos casos de efectos secundarios serios fueron detectados, sin que fueran atribuidos a la vacuna. En el caso de la de Pfizer/BioNTech, el único efecto indeseable potencialmente preocupante es el de cuatro casos de parálisis de Bell, afección facial con frecuencia temporal.



Pero esta frecuencia (cuatro casos entre 18.000 personas atendidas durante dos meses) no se diferencia de la observada regularmente en esta parálisis, y no se sabe por lo tanto si fue provocada por la vacuna. Finalmente, se registraron ocho casos de apendicitis entre vacunados, contra cuatro en el grupo placebo al que no se administra la vacuna sino un producto neutro para poder establecer comparaciones.

Pero la FDA piensa que solo se trata de un azar estadístico sin relación con la vacuna.



(Además: FDA autoriza vacuna de Pfizer contra covid-19 en Estados Unidos)



Al día siguiente del comienzo de la campaña de vacunación con la vacuna Pfizer/BioNTech en el Reino Unido el martes, las autoridades británicas anunciaron que dos personas reaccionaron mal a la inyección. Estaban todas afectadas de antemano por importantes alergias. Esto conduce a las autoridades sanitarias a no aconsejar la vacuna a las personas que tuvieron en el pasado una “reacción alérgica importante a las vacunas, medicamentos o comida”.



La principal pregunta concierne la hipótesis de efectos indeseables posteriores, pues hasta ahora hay poca experiencia con estas vacunas. Pero aunque son autorizadas de urgencia a causa de la pandemia, sus datos seguirán siendo escrutados por las autoridades sanitarias a medida que se apliquen las vacunas, para poder reaccionar inmediatamente si es necesario. Esta atención es denominada farmacovigilancia cuando se trata de los medicamentos y vacunovigilancia en caso de vacunas.

También le puede interesar:

- ¿Cómo va Colombia en carrera para acceder a vacunas contra covid-19?



- Salvar a la humanidad con una vacuna y ganar billones con ello



- ¿Cuál es el pequeño pueblo belga donde se produce la vacuna de Pfizer?



AFP