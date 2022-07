Científicos de la Universidad de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (Estados Unidos) realizaron un estudio que agrupó a más de 35.000 mujeres sobre los efectos secundarios de la vacunación contra el Sars-CoV-2 en el período menstrual.



El informe, que se cataloga como el más completo hasta la fecha sobre este tema, deja ver que más del 40% de las mujeres reportaron sangrado inusual o cambios en el ciclo menstrual después de recibir los biológicos contra el nuevo coronavirus.





La estadística evidenció que el 42,1% de las encuestadas que tenían la menstruación informó de un flujo menstrual más abundante después de recibir la vacuna contra el covid-19; algunas lo experimentaron en los primeros siete días, pero otras observaron los cambios entre 8 y 14 días después de la inmunización.

Por otra parte, el 43,6%, notificó que su flujo menstrual no se había alterado después de la vacuna y un 14,3%, experimentó una mezcla de ausencia de cambios o de flujo más ligero, dice la investigación.



Kathryn Clancy, coordinadora del estudio en mención, asegura que en un principio se desestimaron las preocupaciones de las pacientes femeninas sobre esta materia. “Otras vacunas, como las de la fiebre tifoidea, la hepatitis B y el VPH, se asocian a veces con cambios en la menstruación”, afirma Clancy, poniendo sobre la mesa que en los ensayos de vacunas no se suele preguntar por los ciclos menstruales o las hemorragias y esta es la causa de que dicho efecto secundario se haya invisibilizado o descartado.



De acuerdo con los investigadores, se estima que estos efectos secundarios están vinculados a un aumento de las vías inflamatorias relacionadas con el sistema inmunitario y es menos probable que se deban a cambios hormonales, sin dejar de lado que dado que el estudio se basó en experiencias autoinformadas registradas más de 14 días después de la vacunación, no es posible establecer causalidad ni considerarse un factor predictivo, asegura otra de las autoras del informe, Katharine Lee, quien agrega que la mayoría de personas experimentan cambios a corto plazo.



Los expertos autores de la investigación recalcan que vacunarse es una de las mejores formas de prevenir el covid-19, por lo que explican que, ante este panorama, las mujeres deben ponerse en contacto con su médico tratante con el objetivo de recibir atención especializada.



Asimismo, el estudio excluyó los datos de las mujeres de entre 45 y 55 años con el fin de evitar que los resultados obtenidos se confundieran con los cambios menstruales asociados a la perimenopausia.

