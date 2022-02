Después de meses de espera y cuando el país supera los 2,2 millones de contagios, el país recibió hace un año (15 de febrero de 2021) las primeras dosis de vacuna contra covid-19.

Se trató en ese entonces de un lote de 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer con el que se daba forma en la práctica del Plan Nacional de Vacunación (PNV) que se venía organizando desde hacía varios meses, que en concreto arrancó dos días después en la ciudad de Montería cuando la enfermera Verónica Machado recibió en su hombro izquierdo la primera inyección, que significó un cambio no solo en el curso de la pandemia sino en la vida del país a través de un proceso que 365 días después no ha terminado.

Los beneficiarios de estos primeros biológicos fueron los incluidos en la que se llamó la primera etapa que incluía entre otros a mayores de 70 años y a los trabajadores de salud que atendían covid-19 en la primera línea de atención.

Hoy, 365 días después, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se han aplicado más de 74 millones de dosis con las que el 80,3 por ciento de la población- casi 41 millones de personas- ya han recibido al menos su primera o única dosis.



En un tránsito que inicialmente tuvo como meta aplicar dos dosis al 70 por ciento de los colombianos (35 millones) con el fin de alcanzar la base mínima de lo que en su momento se denominó inmunidad de rebaño.



Sin embargo, la dinámica viral del Sars-CoV-2 pasó por encima de este concepto y motivó que los expertos sanitarios del mundo dejaran claro que para remontar la pandemia se necesitaba que el mayor número de personas-ojalá la totalidad de los habitantes de una región- tuvieran al menos un aplicación de estos insumos y sobre esta premisa ha avanzado el PNV.



“Ahora el objetivo es que las personas completen sus esquemas de vacunación contra covid-19, cifra que está en el 64%, por lo que invitamos a todos los colombianos a que acudan a los puntos de vacunación para que accedan por su dosis complementaria”, dijo Germán Escobar, viceministro de Salud.



Colombia, al llegar al 80 % de la población con al menos una dosis, se ubica entre los países con mayor proporción de personas vacunadas contra el covid-19 en el mundo, por encima del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o México, de acuerdo con el registro Our World in Data.



Desde la cartera de Salud son enfáticos al invitar a que quienes no hayan iniciado los esquemas acudan a inmunizarse en los sitios dispuestos para ello con el fin de evitar la enfermedad grave o el riesgo de muerte por covid-19, quienes cuentan con una dosis acudan por la segunda y, finalmente, recordar que todos los mayores de 18 años pueden aplicarse la dosis de refuerzo a los cuatro meses después de haber completado el esquema de vacunación (segunda dosis).



