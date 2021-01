Vacuna probada en Colombia muestra efectividad de más del 90%

Los resultados preliminares del estudio fase I-II publicados en el New England Journal of Medicine (Nejm) demuestran que la vacuna administrada en una dosis única, que desarrolla Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson generó una respuesta inmune de más del 90% de los participantes en el estudio con edades entre los 18 y 55 años en el día 29 y del el 100% de los participantes en el día 57.

El análisis interino de los datos del estudio mostró que la vacuna experimental indujo una respuesta inmune y fue generalmente bien tolerada por todos los participantes en el ensayo, lo que proyecta este biológico con niveles aceptables de seguridad.



De acuerdo con Nejm, los anticuerpos neutralizantes se mantuvieron estables hasta al menos el día 71, que es el último dato de evaluación disponible en el estudio que sigue su su curso.



Nejm describe que después de la administración de la primera dosis de vacuna en 805 participantes en las cohortes 1 y 3 y después de la segunda dosis en la cohorte 1, los eventos adversos más frecuentes fueron fatiga, dolor de cabeza, mialgia (dolor muscular) y dolor en el lugar de la inyección, la reacción sistémica más frecuente fue fiebre. Los eventos adversos sistémicos fueron menos comunes en la cohorte 3 que en la cohorte 1 y en los que recibieron la dosis baja de la vacuna que en los que recibieron la dosis alta.



En concreto la publicación concluye que “los perfiles de seguridad e inmunogenicidad de Ad26.COV2.S (como genéricamente se llama el producto) respaldan el desarrollo adicional de esta vacuna candidata”



No sobra decir que los estudios de fase II-III incluyen voluntarios colombianos. Y en ese sentido, la compañía tiene previsto anunciar los resultados de estos ensayos a finales de enero; no obstante, el laboratorio especifica que como este ensayo “depende del número de casos de la enfermedad que se detecten, este plazo es aproximado”.

Según los voceros de la farmacéutica, si se demuestra que la vacuna de dosis única es eficaz y tiene un buen perfil de seguridad, el laboratorio tiene previsto presentar poco después una solicitud de autorización de uso de emergencia de la vacuna a la Food and Drug Administration de Estados Unidos y otras solicitudes de autorización en otros países del mundo.



El estudio que referencia Nejm ha sido financiado en parte con fondos federales a través de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA por sus siglas en inglés), que forma parte de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta de Estados Unidos.

Los datos sobre la duración de las respuestas inmunes en los participantes de más de 65 años estarán disponibles a finales de enero y está previsto realizar un seguimiento a más largo plazo de un año de duración.



