Mayoría de la población colombiana recibiría vacuna covid en el 2022

“Estamos esperando aplicar la primera vacuna el primer semestre del año 2021”, afirmó este miércoles el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ante los anuncios recientes de por lo menos tres proyectos de vacuna que han arrojado resultados prometedores de eficacia contra covid-19.

Ruiz puntualizó que los planes de vacunación diseñados desde hace tres meses contemplan que las vacunas cubrirían inicialmente los trabajadores de la salud (800.000 personas), mayores de 60 años (6,8 millones de personas) y población con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y con deficiencias renales (6,4 millones de personas).



Las primeras vacunas que se aplicarían serían las conseguidas a través de negociaciones directas con farmacéuticas, que serían unas cinco millones de dosis.

Las otras 10 millones serían cubiertas por el mecanismo COVAX, del que Colombia hace parte, y llegarían en el segundo semestre del 2021.



(Lea también: Conozca las tres vacunas más adelantadas contra el covid-19)



Ruiz aclaró que el resto de la población y los grupos que menos probabilidad tienen de mortalidad por covid-19 podrían tener acceso a la vacuna en el 2022. “Estamos buscando reducir mortalidad y en la forma en que van a estar disponibles las vacunas necesariamente vamos a tener que cubrir primero los grupos de riesgo”, precisó Ruiz.



Esa segunda fase del programa busca generar inmunidad de rebaño vacunando entre un 50 y 60 por ciento del resto de la población.



“Cuando una persona se vacuna no solo se protege, sino que protege a los demás y corta con la cadena de transmisión, y esta inmunidad de grupo se daría cuando se inmuniza aproximadamente al 60 % de la población”, aseveró.

Sobre los costos

Ruiz reiteró que la vacuna será gratuita para toda la población y será distribuida a través de los servicios de salud públicos y privados, señalando que “el programa de vacunación en el país está ligado al derecho fundamental a la salud y la función de salud pública del Estado”.



Frente a las propuestas de cobrar la vacuna a los estratos sociales más altos, el ministro Ruiz rechazó la iniciativa, indicando que no es posible discriminar a las personas por su condición socioeconómica.



(Tal vez le interese: Alertan por desabastecimiento de sedantes y analgésicos en el país)



Al respecto, indicó que no se puede discriminar a los menores de edad o adultos mayores que vivan en estratos 5 o 6. “Saldría incluso más costoso un proceso de discriminación, más engorroso y limitaría el acceso a la vacunación de una manera muy grave”, dijo Ruiz.



Frente a los recursos dispuestos para la vacunación para el covid-19, el ministro expresó que, hasta el momento, existe el presupuesto suficiente para vacunar 15 millones de personas. “Por lo pronto estamos avanzando en negociaciones bilaterales con diferentes farmacéuticas, esperamos tener algunas noticias en los últimos días”, reveló.



En el proceso de negociaciones, Colombia adoptó como política pública no hacer compras a ciegas, sino únicamente cuando exista información científica de seguridad y eficacia.



“Una vez exista esa información, empezamos el proceso de vacunación, pero obviamente previamente ya hemos firmado acuerdo de confidencialidad con Pfizer y con otras empresas”, indicó el ministro, añadiendo que se adquirirían vacunas de diferentes laboratorios, en la medida que haya disponibilidad.



(Consulte: Muertes confirmadas y sospechosas por covid-19 suman más de 41.000)



De esta manera, Ruiz sostuvo que hay acuerdos de confidencialidad con vacunas chinas y de la India, entre otras. “Lo que sí estamos esperando, como en todos los casos, es la evidencia. Por esa razón es tan importante para un país no comprar a ciegas, sino con información científica y ojalá publicada de la eficacia de las vacunas”, concluyó.



“Como país responsable, adquiriremos las que tengan autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA (por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos, y aquí el INVIMA hará su propio proceso”, indicó.



El jefe de la cartera de Salud señaló que en este momento Colombia tiene negociaciones con acuerdos de confidencialidad con: Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CanSino y el Serum Institute de la India, ya que el país está abierto a adquirir diferentes vacunas siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad en los personas y eficacia contra el virus.

UNIDAD DE SALUD