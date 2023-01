Cuando estamos disfrutando los días de descanso y desconexión es común dejar de lado ciertos hábitos; sin embargo, en lo relacionado con el cuidado personal, esto no debería pasar y al igual que en el día a día, en vacaciones no debemos olvidar las rutinas y cuidados que nuestra piel se merece.



Varios expertos consultados por EL TIEMPO coinciden afirmando que el hábito más importante es el uso del protector solar.



Según un estudio realizado por Isdin, marca líder en fotoprotección, en Colombia existe la conciencia del autocuidado.



Lea acá: (Comodidad y estilo: consejos para lucir la ropa ancha y estar a la moda)

Es importante aplicar el protector solar y dejarlo actuar aproximadamente 20 minutos antes de la exposición al sol o de meternos a la piscina FACEBOOK

TWITTER

Los datos de esta nueva encuesta revelan que el 82 por ciento de los colombianos encuestados utilizan protector solar a diario, pero un bajo porcentaje recuerda reaplicar este producto cada dos horas, como se recomienda.



Constanza Tejada, dermatóloga, afirma: “Lo primero y más importante es el uso de un buen protector solar, el ideal de acuerdo a tu tipo de piel y que tenga un FPS (factor de protección solar) de 50 o mayor”. Además comenta lo que se debe tener presente antes y después de exponerse al sol.



“Es importante aplicar el protector solar y dejarlo actuar aproximadamente 20 minutos antes de la exposición al sol o de meternos a la piscina –dice–. Además, que sea resistente al agua y reaplicarlo cada una o dos horas”.



También recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, ya que en este horario la radiación es más fuerte y se pueden ocasionar quemaduras o daños en la piel.



“Después de la exposición al sol, lava tu piel con un limpiador suave e hidrátala. Evita usar sustancias como retinoides o ácidos en estos días de vacaciones, consulta con tu dermatólogo qué cambios debes hacer en tu rutina”, comenta Tejada.

Dentro de los hábitos de cuidado de la piel en vacaciones tampoco debe faltar una buena hidratación, ya que al estar expuestos a altas temperaturas, calientes o frías, la piel se deshidrata.



Al respecto, Laura y Cristina González, fundadoras de la marca colombiana de skincare Essem, aseguran: “Es muy importante incluir antioxidantes para contrarrestar los daños causados por el ambiente y utilizar productos hidratantes con ingredientes como peptidos y ceramidas que ayuden a reparar la barrera protectora de la piel”.



Quienes viajan a destinos muy fríos también deben tener presente la hidratación debido a que las temperaturas bajas pueden generar daños y causar reacciones como sensibilidad, enrojecimiento e incluso brotes.



Para las personas que tienen pieles sensibles, aconsejan “buscar productos gentiles que no comprometan la barrera protectora de la piel”. Así mismo, “que no contengan fragancias, colorantes ni parabenos, ya que este tipo de sustancias pueden sensibilizar aún más la piel. También deben incluir ingredientes reparadores y calmantes. El CBD es uno de los mejores aliados para este tipo de pieles”.



Siga leyendo: (Magenta, el color del año 2023)

Hábitos recomendados

Facebook Twitter Linkedin

Hay que proteger aquellas áreas que son más sensibles al sol y usar gorra o sombrero para aumentar la protección. Foto: 123rf

Además de las rutinas mencionadas anteriormente, se recomiendan otros hábitos:



- Proteger labios, manos, orejas, dorso de pies y otras áreas más sensibles a los rayos del sol.



- Usar limpiadoras suaves.



- Lavar la piel después de ir a la piscina o a la playa para retirar la sal y químicos.



- Utilizar gafas para cuidar los ojos y sombrero o gorra para aumentar la protección.



- Proteger y vigilar los lunares y pecas.



“Un tip infaltable es que no suspendas tu suero de vitamina C, pues este va a reforzar la protección frente al sol”, dice Constanza Tejada.



Otra alternativa es aprovechar los días de vacaciones para dejar descansar la piel del maquillaje o utilizar cosméticos que sean resistentes al agua y al sudor y que cuenten con protección solar. Esto no solo aplica para los productos de la piel, sino también para los ojos y labios.



Una vez se finalizan los días de descanso, hay otras sugerencias que recomiendan las expertas consultadas, como tomar mucha agua, realizar un detox o una hidratación en consultorio con su dermatólogo y una exfoliación para renovar la piel.



Si se presenta el caso de alguna lesión, no se automedique y consulte a su dermatólogo.

No se olvide del cabello

Es importante tener en cuenta que la exposición al sol, al cloro de la piscina y a la sal del mar también puede perjudicar el aspecto y la salud del pelo.



De acuerdo con los expertos de Cantu, marca estadounidense especializada en cosmética capilar, se recomiendan varios tips como no olvidar el uso de sombrero, tratamiento protector y aplicar un producto que humecte lo suficiente antes de entrar a la piscina o meterse al mar.



“Trenzar tu pelo será tu as bajo la manga, ya que evitarás que tu pelo se enrede y al terminar tu tiempo en el sol, en la piscina o en el mar será muy fácil lavar tu melena”, comentan.



Finalmente, se sugiere evitar los tintes y dejar que el pelo descanse del secador y la plancha.

Más noticias

Camila Villamil Navarro

Para EL TIEMPO*