¿Va a viajar en avión? Tenga en cuenta estos consejos de salud para usted y su familia

Con las festividades muchas personas se disponen a viajar para reencontrarse con sus familias o visitar nuevos destinos por vacaciones. Aunque la mayoría soporta bien la experiencia dentro de los aviones, sea corto o largo el trayecto, no está de más tener en cuenta algunas recomendaciones que pueden hacer la experiencia más cómoda y tranquila cuando de temas de salud se trata.



Informarse sobre las advertencias y restricciones de viaje

Al momento de elegir el destino, también es necesario informarse sobre las advertencias y restricciones que este tiene establecidas, por ejemplo la exigencia de algún tipo de vacuna para entrar o incluso sobre algún brote de enfermedad o precauciones adicionales que deben tomarse.

Medicamentos

Uno de los aspectos que recomiendan en el portal Familydoctor.org es prepararse con anticipación y empacar de manera inteligente. Algo que se aplica también cuando hablamos de los medicamentos que tendremos que tener a la mano durante el vuelo y todo el viaje.

En este portal recomiendan asegurarse de tener en la maleta de mano todo lo que necesitará a bordo: medicamentos, identificación y documentos de viaje, y cualquier refrigerio y bebida.

Además, si por algún motivo cree que puede estar enfermo, lo mejor es consultar a su médico antes o evitar volar.

Otros artículos para la maleta de mano

En Familydoctor.org también aconsejan empacar la medicación suficiente en el equipaje de mano para que le dure todo el viaje y de esta manera estar preparado ante posibles pérdidas o retrasos con el equipaje, además de llevar cantidades adicionales por si el retorno a casa se retrasa.

Tenga en cuenta consultar a su médico si su dosis debe modificarse ante cambios de horario en el lugar de destino.

Otros artículos útiles para el equipaje de mano son:



-Toallitas desinfectantes

-Desinfectante para manos

-Toallitas faciales

-Pastillas para la tos

-Chicle

-Tapones para los oídos o auriculares

-Manta, almohada o máscara para ojos

Para viajes largos

Las siguientes son recomendaciones que pueden ponerse en práctica para hacer más cómodo y llevadero un viaje largo en avión.



1. Para empezar: no se estrese solo pensando en que tiene por delante un viaje largo, asuma que eso hace parte de la experiencia.



2. Durante el vuelo es normal que el avión se encuentre a una altura equivalente respecto a tierra, a efectos de presión, de entre 1.500 y 2.500 metros. De esto se deriva una pequeña reducción en la presión barométrica y en la presión parcial de oxígeno. Al disminuir la presión, el gas intestinal tiende a expandirse y ello puede puede causar alguna molestia en el pasajero. Por ello es aconsejable no ingerir comidas pesadas o que generen gases desde el día anterior al viaje.

A veces, dormir es la mejor manera de 'quemar' el tiempo. Foto: iStock

3. Use ropa cómoda y holgada y zapatos bajos que no maltraten o aprieten los pies.



4. En todos los trayectos largos se duerme, así que procúrese comodidad. Es recomendable llevar una almohada para darle soporte al cuello, antifaz y tapones para los oídos.



5. Tenga en su maleta de mano un estuche con sus productos de aseo y otro con los medicamentos indispensables y la receta médica.



6. Hidrátese durante el trayecto. Las cabinas del avión albergan un ambiente seco, que pueden causar deshidratación. Consuma líquidos, con excepción del café y el alcohol, que tienen efecto diurético y deshidratan. No está de más llevar gotas para los ojos y crema hidratante.



7. Si debe seguir una dieta especial, es importante comunicarlo a la aerolínea con tiempo y buscar que le ofrezcan alimentos adecuados.

Si actualmente tiene problemas en los oídos, hable con su médico antes de volar para verificar que sea seguro. Foto: iStock

8. No es nada conveniente mantenerse sentado en el avión todo el tiempo. Levántese periódicamente, camine por la cabina e intente hacer estiramientos y ejercicios para promover la circulación sanguínea. Es indispensable que los pasajeros con predisposición a problemas venosos o circulatorios sigan esta recomendación y sumen el uso de medias de compresión. Conviene preguntarle al médico. De esta forma se reduce el riesgo de una trombosis venosa.

La presión en los oídos

Como la presión del aire en el avión puede cambiar durante el vuelo, lo que es más fuerte durante el despegue y el aterrizaje, masticar chicle puede resultar útil para aliviar la presión en los oídos. Otra opción es usar tapones para los oídos o beber agua.

Si actualmente tiene problemas en los oídos, hable con su médico antes de volar para verificar que sea seguro.

Desinfectar los espacios

En Familydoctor.org recomiendan que antes de sentarse y abrocharse el cinturón de seguridad, se utilice un paño desinfectante para limpiar el asiento, el cinturón de seguridad, el apoyabrazos y la mesa plegable, ya que todas estas superficies contienen gérmenes.

Siempre consultar a su médico

Tenga presente que si tiene condiciones de salud especiales, alguna enfermedad crónica o cualquier duda, lo mejor siempre es consultar con su médico. Es posible que necesite otro tipo de protección, como vacunas o medicamentos.



Recuerde que si usted necesita recibir oxígeno mientras viaja, tendrá que avisarle a la compañía aérea con antelación y que si usted una discapacidad, puede solicitar una silla de ruedas.

Además, tenga en cuenta que puede ser peligroso volar después de ciertas actividades, como el buceo. Consulte a su instructor de buceo o a un médico para obtener más información.



