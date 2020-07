Entienda por qué el tapabocas puede salvarle la vida 

Los tapabocas, de acuerdo con algunos estudios, hoy son las herramientas más importantes, para enfrentar el nuevo coronavirus. De acuerdo con Germán Maldonado, médico de la Universidad Nacional, experto en Atención Primaria en Salud (APS), cada día hay más evidencia que demuestra que estos elementos bien utilizados, ayudan a prevenir la transmisión del virus, incluso, si una persona infectada, está cerca de otras. (Lea también: Lo que debe saber de la potencial vacuna de Oxford contra la covid-19)

En un artículo publicado la semana pasada en el Journal American Medical Association (JAMA), Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Enfermedades de los Estados Unidos,(CDC), aseguró junto a otros investigadores, que la pandemia podría controlarse durante las 4 u 8 semanas, “si se lograra que todas las personas utilizaran una máscara en este momento”.

De acuerdo con la publicación, un estudio reciente demostró que el uso universal de máscaras (tapabocas quirúrgicas), redujo las tasas de infecciones confirmadas por covid-19 en todos los trabajadores de la salud que laboraban activamente en el modelo de atención creado para covid del Mass General Brigham en Massachusetts.



Los autores presentaron datos que daban cuenta de que antes de la implementación del uso universal de tapabocas a partir de marzo de 2020, las infecciones entre los trabajadores sanitarios con contacto directo o indirecto, aumentaban exponencialmente, sin embargo, después de que se estableció la política del uso obligatorio de los tapabocas,se encontró una disminución constante de las infecciones de manera significativa, lo que sirvió, para que se considerara importante el énfasis y la obligatoriedad del uso de los tapabocas, para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. (Le puede interesar: Las UCI enfrentan la batalla más fuerte contra la covid-19)

Estos cambios, dicen los investigadores, no fueron al azar, sino que se mantuvieron estables entre quienes los usaban, mientras que en la gran comunidad de Massachusetts, las infecciones continuaron aumentando, aunque no niegan que otras intervenciones también sirvieron como elemento para atenuar la infección.



Aunque algunos han expresado su preocupación de que los tapabocas caseros hechos de tela pueden ser inferiores en comparación con productos fabricados comercialmente,también se ha demostrado que cuando se usan de manera adecuada, su eficiencia puede ser favorable.



Y aunque los estudios aleatorizados sobre estos elementos aún se están elaborando, la recomendación es que se utilicen de manera general. (Le sugerimos leer: Malos hábitos de los niños, un problema en aumento por la cuarentena)



El CDC, a través de Redfield (su director), envía una opinión sólida, en defensa de los tapabocas, que de acuerdo con el Wall Street Journal, cierra la brecha, dejada por los mensajes cambiantes sobre su uso, que han enfrentado a funcionarios y autoridades sanitarias del mundo y a quienes defienden las libertades individuales, entre las que se pregona la no utilización.

Evidencia a favor

De acuerdo con el infectólogo de la Universidad Nacional, Carlos Eduardo Pérez, los tapabocas, incluso de tela básica, son más eficaces para reducir la propagación del covid-19 que no usar nada en absoluto. Además, de acuerdo con el artículo de JAMA, cada vez se encuentran más razones que respaldan la protección personal de estos elementos contra el virus, a pesar de que hasta ahora se había dicho, que protegían especialmente a los otros, cuando usted está infectado.



Un estudio publicado en Physics of Fluids y realizado en Florida Atlantic University, el mes pasado, comprobó que las gotas de aerosoles provenientes de un individuo, se escapaban por los espacios que deja el tapabocas de tela entre la nariz y la cara, hasta 6,3 centímetros hacia adelante, lo que demostraría, de acuerdo con Maldonado, que los tapabocas son efectivos en cuanto a protección con respecto a la tela, pero el riesgo está en el ajuste. (En otras noticias: Demoras en las pruebas preocupan a Supersalud)

De hecho, el mismo estudio evidenció que los tapabocas de tela, ajustados sin apretar y los pañuelos fijados con ganchos en las orejas o el uso solo del pañuelo, permitieron que las gotas alcanzaran distancias desde 38 centímetros hasta algo más de 1 metro.



En el mismo sentido, los investigadores de Florida Atlantic University, encontraron que las gotas de tos sin protección podrían alcanzar un promedio de 2,4 metros, o incluso llegar hasta los 3,6 metros, es decir más de la distancia de los 2 metros que se recomiendan en el distanciamiento físico.



El infectólogo Pérez dice que los tapabocas de tela son accesibles, económicos y seguros, pero tienen el gran reto de ser utilizados correctamente y por todo el tiempo en el que exista interacción entre personas.De ahí que, el especialista insista en que es importante reforzar la disciplina para hacerlos parte de la cotidianidad y no considerarlos un estorbo. (Le puede interesar: La edad y estas enfermedades aumentan el riesgo de morir por covid-19)



Por eso Pérez insiste en que el uso de tapabocas debe estar apoyado con grandes campañas de pedagogía, en el que también resulta vital el ejemplo de las autoridades, los líderes, los artistas y todos los actores sociales. Esto con el objetivo de masificar y normalizar su uso, como se logró con el preservativo, los cinturones de seguridad en el tránsito o no fumar en lugares cerrados."La paradoja está en que esperamos que sea un medicamento o una vacuna la solución, pero lo más real y útil por ahora está en nosotros mismos. Hay que usar el tapabocas y reforzar las otras medidas”, remata Pérez.





