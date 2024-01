EPS dicen que no hubo aumento real de la UPC: subió 12 % en 2024

Las reacciones al anuncio de la Resolución 2364 de 2023, a través de la cual el Ministerio de Salud fijó el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en $1.444.086 pesos —que corresponde a un valor diario de $4.011,35 y representa un incremento que corresponde al 12.01% — no se han hecho esperar.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) hizo una publicación en la red social X en la que cuestionó la medida.



“No hubo aumento real de la UPC: el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12.01% no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos”, dice la publicación del gremio que reúne a las EPS.

Vale recordar que la UPC es el valor que paga el Ministerio de Salud a las Empresas Promotoras de Salud, a través de la ADRES, por el aseguramiento en salud de cada colombiano. También se ha reiterado que la UPC se calcula por separado para Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado.



Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, también rechazó el anuncio en su cuenta de ‘X’.



“​​Finalmente conocemos la UPC 2024: sin aumento real, por debajo del gasto del sistema, con inclusiones y menor al incremento del salario mínimo, además sin el debido proceso técnico y legal. Insistiremos con cifras: no es viable y no es sostenible el sistema sino se garantiza su correcto financiamiento”.

Ana María Vesga, directora ejecutiva de Acemi. Foto: Acemi

El cálculo de la UPC es un proceso complejo que depende de la información proporcionada por las EPS. Esta información, que incluye los costos y el uso de servicios de salud y medicamentos, debe ser certificada por un revisor fiscal y luego verificada a través de un sistema especializado. Para garantizar la precisión, se aplican más de 250 reglas de control de calidad.

El pasado 20 de diciembre, Gestarsalud, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, alertó que “el Ministerio de Salud aún no ha socializado el resultado del cargue de información de la base de suficiencia ni los actos administrativos que determinan los valores de esta vigencia, así como tampoco las inclusiones de los estudios para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024”.



La directora de la entidad, Carmen Eugenia Dávila, señaló, entonces, que “a 12 días de finalizar el año, aún no se conoce de cuánto será el incremento de la UPC para 2024, la decisión que más impacta en la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y recordó que, de no publicarse, antes del 31 de diciembre la resolución que establece dicho aumento, este se ajustaría automáticamente de acuerdo a la inflación causada, lo que traería graves consecuencias financieras para el sector, porque no se estarían considerando otros aspectos como el incremento de frecuencias de uso”.



El excandidato presidencial Enrique Gómez se sumó a la discusión. “Finalmente se dio a conocer el aumento de la UPC y no corresponde con la realidad: El incremento del 12.01% está por debajo del gasto del sistema, no cuenta con el debido proceso legal y técnico con el que se hacía. No es sostenible o viable en el tiempo. En el camino de adueñarse de los recursos de la salud para repartir entre el clientelismo regional, profundizan la crisis y ahogan un sistema que bien ha servido a los colombianos”, señaló Gómez, representante legal del Movimiento de Salvación Nacional.

