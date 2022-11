La Unidad de Psiquiatría Social y Comunitaria de la Universidad Queen Mary de Londres, recibió una subvención de 7 millones de libras, un equivalente a más de 35 mil millones de pesos colombianos, por parte del Instituto Nacional para la Investigación de la Salud y la Atención (NIHR).



En consecuencia, se desarrollará un nuevo centro de investigación en salud, con una alianza entre esta institución y tres universidades latinoamericanas: la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Franz Tamayo de Bolivia y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.



A nivel mundial, las Enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), son responsables de 8 de cada 10 muertes prematuras, con una mayor carga en los países de ingresos bajos y medios, esto incluye los países de América Latina, donde estas enfermedades a largo plazo son una de las principales causas de discapacidad y mala calidad de vida.



Así, por ejemplo, en las comunidades indígenas la escasa información impide identificar y conocer a profundidad más aspectos relacionados con este tipo de enfermedades en esa población específica.



Bajo el liderazgo de la Universidad Javeriana, el Centro fortalecerá la investigación de alta calidad a nivel latinoamericano, educando en metodologías que puedan responder preguntas, para identificar las mejores formas de manejar las condiciones asociadas a estas enfermedades crónicas.



En un comunicado, la institución de Educación Superior dejó saber que se plantearán intervenciones innovadoras utilizando los recursos disponibles dentro de las mismas comunidades, para cambiar los factores y comportamientos vinculados al desarrollo de las ENT. El Centro, además de capacitar a investigadores y médicos locales, tendrá programas de maestría y doctorado para brindar capacitación formal a los profesores y estudiantes de medicina de las universidades aliadas.



La doctora Victoria Bird, investigadora principal y codirectora del Centro, mencionó que ella y su equipo "están encantados de haber sido galardonados por el NIHR para el tratamiento comunitario de afecciones a largo plazo en América Latina. Este proyecto es la oportunidad perfecta para fortalecer la relación existente con la Universidad Javeriana, así como para formar nuevos vínculos con instituciones en Guatemala y Bolivia". Bird aclaró que el Centro ofrece una oportunidad única para fomentar la innovación, fortalecer la capacidad de investigación y servicio y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de las personas en Latinoamérica con enfermedades crónicas no trasmisibles, incluidas las personas de las comunidades indígenas, que a menudo son desatendidas.



Por su parte, el doctor Carlos Gómez Restrepo, decano de la Facultad de Medicina de la Javeriana, Director del proyecto en Latinoamérica y codirector del Centro, agregó: “Este es un proyecto sin precedentes en su tipo y una oportunidad única donde esperamos formar una masa crítica de investigación en América Latina, para finalmente buscar soluciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión , obesidad, enfermedades respiratorias y de salud mental”.



Las intervenciones realizadas por este centro de investigación estarán "orientadas a los recursos", es decir, que ayudan a las personas a utilizar sus propias fortalezas y los recursos existentes para reducir los factores de riesgo y comportamientos del estilo de vida que están relacionados con las afecciones crónicas de estas enfermedades; a la vez que se fortalece la capacidad de investigación de alta calidad en salud pública y atención social, que permitirá mejorar las condiciones de salud y disminuir las inequidades.

