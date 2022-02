Colombia ha sido uno de los países más exitosos con respecto a la vacunación de su población. Pero, ahora, también se presenta ante el mundo como un epicentro para la realización de pruebas de vacunas contra el coronavirus.

John Jairo Arboleda es rector de la Universidad de Antioquia. Foto: Universidad de Antioquia

De acuerdo con información publicada por la universidad, en esta ocasión, la farmacéutica china Wantai BioPharm designó al Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia (Pecet) como uno de los encargados en Colombia para realizar la fase tres de las pruebas clínicas de una vacuna intranasal contra la covid-19.



Por esta razón, la institución está en busca de 500 voluntarios. En el mundo se contará con aproximadamente 32.000 voluntarios, 3000 de ellos en Colombia.



Las pruebas se llevarán a cabo desde el 22 de febrero hasta el 25 de marzo.



"Esperamos que unas 500 personas hagan parte de este estudio, durante un año, para luego entregar los resultados sistematizados a la empresa china", Lina Marcela Salazar Quintero, coordinadora de estudios clínicos del Pecet.

¿Quiere hacer parte del estudio? Estos son los requisitos

¿Participará en las pruebas de la Universidad de Antioquia? Foto: iStock

- Ser mayor de 18 años.



- Tener disposición para ser visitados y llamados durante un año para los controles.



- No estar contagiados de SARS-CoV-2 en el momento.



- Que hayan pasado mínimo seis meses desde la última dosis de cualquiera de las vacunas intramusculares.



- No pueden estar en estado de embarazo, ni de lactancia.



- No ser pacientes con VIH o cáncer.



Finalmente, deben diligenciar el formulario dispuesto por el Pecet que se encuentra en la página oficial de la institución educativa.

Las vacunas de Johnson & Johnson

Durante el mes de agosto del 2020 fue Janssen la compañía que decidió designar a esta institución para estas pruebas.

Valga aclarar que la mayoría de los casos de covid-19 que se están complicando en la actualidad son porque los pacientes no tienen vacunas FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Iván Darío Vélez Bernal, director del Pecet, los estudios de Janssen fueron adelantados en 180 programas o centros especializados y la universidad antioqueña quedó dentro de los cinco mejores.



"Esta información se comparte entre las farmacéuticas, por eso fuimos seleccionados otra vez", aseguró.



Por supuesto, también recalcó la importancia de la vacunación durante esta época de pandemia: "Valga aclarar que la mayoría de los casos de covid-19 que se están complicando en la actualidad son porque los pacientes no tienen vacunas".



La pandemia no se ha acabado, sentenció en un comunicado oficial de la universidad de la que hace parte.

