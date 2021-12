Una "acción fuerte" es "urgente" frente al rápido avance de la variante ómicron y "la vacunación sola no bastará", advirtió este miércoles el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).



(Siga leyendo: Conozca por qué se combinan las vacunas contra el coronavirus )



"En la actual situación, la vacunación sola no permitirá impedir el impacto de la variante ómicron, porque no hay tiempo para tapar los déficits de vacunación existentes", declaró la directora del (ECDC), Andrea Ammon, en un comunicado por video.



(Además: 'Vacunas son efectivas contra variante ómicron', dice Minsalud)

La agencia europea también subió un escalón su evaluación del riesgo de esta variante, a un nivel de "muy elevada", recomendando una serie de medidas, entre ellas la vuelta al teletrabajo y una mayor prudencia en las celebraciones y viajes de fin de año.



(Lea también: Pfizer cree que síntomas de ómicron son leves, pero más transmisibles)



Según él, es "muy probable" que la nueva variante provoque hospitalizaciones y muertes además de las ya previstas por las anteriores proyecciones centradas en delta, hasta ahora dominante. Para que la carga sobre el sistema de salud siga siendo "manejable", el ECDC reiteró su llamamiento a la "reintroducción rápida y al fortalecimiento" de las medidas denominadas "no farmacéuticas" contra el covid-19, un término que abarca las restricciones en general.



"Es urgente que se adopten medidas enérgicas para reducir la transmisión, reducir la pesada carga sobre los sistemas sanitarios y proteger a los más vulnerables en los próximos meses", añadió el ECDC, que abarca los 27 países de la UE, Noruega e Islandia.



(De su interés: ¿Debe aplicarse la dosis de refuerzo pese a variante ómicron?)



La variante ómicron se propaga "a un ritmo que nunca hemos visto con ninguna otra variante", había advertido ya el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), llamando a utilizar todas las herramientas anticovid posibles para evitar que los sistemas de salud se vean abrumados rápidamente al acercarse las fiestas de fin de año.



Para el ECDC, utilizar las mascarillas, teletrabajar, evitar los lugares concurridos y los transportes públicos, quedarse en casa cuando se está enfermo, ventilar y mantener un alto nivel de higiene "siguen siendo una prioridad".



(Le recomendamos leer: La OMS defiende diversificar regionalmente la producción de vacunas)



Para los casos probables o confirmados de ómicron, el rastreo también debe ser una prioridad, y las pruebas siguen siendo "una herramienta importante" incluso cuando las personas están vacunadas, así como el aislamiento de todos los casos positivos de covid-19.

Más noticias de Salud

-Ómicron: Moderna tendría lista vacuna para nueva variante en el 2022

​







-¿Las vacunas actuales protegen contra la variante ómicron?