Dosis de refuerzo de Johnson & Johnson previene infección grave

Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson proporcionó una protección del 100% contra la enfermedad grave al ser administrada dos meses después de la primera inoculación, según datos ampliamente anticipados que sugieren que aumenta la potencia de la vacuna de dosis única.



“La vacuna de refuerzo fue un 94% eficaz en la prevención de las infecciones sintomáticas de covid-19 en la parte estadounidense del ensayo de fase III, y un 75% eficaz en general cuando se administró 56 días después de la dosis inicial”, informó la empresa en un comunicado.



En un segundo estudio se comprobó que la dosis adicional multiplicaba por 12 la producción de anticuerpos contra el covid-19 cuando se administraba seis meses después de la primera.



Los resultados surgen en un momento en que muchos países desarrollados recurren a las vacunas de refuerzo para hacer frente a la disminución de la protección de algunas vacunas y al aumento de la variante delta que está provocando nuevos brotes en todo el mundo. La medida ha planteado dudas sobre el nivel de protección que ofrecen las vacunas existentes y la distribución equitativa de las vacunas ahora disponibles.



"Nuestra vacuna de dosis única genera fuertes respuestas inmunitarias y una memoria inmunitaria duradera", dijo Mathai Mammen, jefe global de investigación y desarrollo de la unidad de medicamentos Janssen de Johnson & Johnson. "Cuando se administra un refuerzo de la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson, el grado de protección contra el covid-19 aumenta aún más" mencionó.



El periodo de tiempo entre la vacuna inicial y la vacuna de refuerzo fue significativo, según la investigación. Cuando la segunda dosis se administró dos meses después de la primera, provocó un aumento de cuatro a seis veces los niveles de anticuerpos, menos que el incremento de 12 veces que se observó cuando se administró seis meses después de la dosis inicial.



La farmacéutica de Janssen dijo que una sola dosis de su vacuna proporcionó una fuerte protección que se mantuvo estable hasta julio. El estudio del mundo real comparo a 390.000 personas en EE.UU que fueron inoculadas con la vacuna de J&J con 1,5 millones que no fueron vacunadas. La inmunización redujo las hospitalizaciones en un 81% y las infecciones en un 79%. No hubo evidencia de que la protección disminuyera con el tiempo, incluso después de que la variante delta llegara a dominar el brote en EE.UU.



Johnson & Johnson ha proporcionado los datos disponibles a los reguladores de EE.UU. y tiene previsto enviarlos a los reguladores de otros países, así como a la Organización Mundial de la Salud.

