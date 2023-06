Cerca de 422 millones de personas tienen diabetes a nivel mundial y entre las afectaciones que puede tener este gran grupo poblacional están la ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores.



La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de las anteriores complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con el padecimiento tienen mayor riesgo de presentar problemas cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glucémico.



(Lea: Cinco ejercicios poco conocidos para la parte superior del pecho)

¿Qué es?

Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía.



Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células, lo cual puede producir problemas graves.

¿Cuáles son los diferentes tipos de diabetes?

Los principales tipos de diabetes son tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Con la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que la producen. En la diabetes tipo 2, cuando no se genera o no se usa la insulina adecuadamente, por lo quepuede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia.



Por último, la diabetes gestacional afecta a algunas mujeres durante el embarazo. La mayoría de las veces, este tipo de diabetes desaparece después de que nace el bebé.

Facebook Twitter Linkedin

No existe una dieta específica que funcione para todos, por lo que es recomendable consultar con un dietista. Foto: iStock

¿Qué problemas de salud pueden tener las personas con diabetes?

Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden afectar a la totalidad del organismo; causan problemas como enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de los riñones, problemas de los ojos, enfermedades dentales, lesiones en los nervios y problemas en los pies.

¿Cómo identificar la enfermedad?

La persona puede tener más sed de lo normal, micción frecuente, pérdida de peso, sensación de cansancio y debilidad, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar e infecciones frecuentes.

¿Y los factores de riesgo cuáles son?

Antecedentes familiares y factores ambientales, exceso en el consumo de azúcares, sumados a obesidad mórbida.



(También: ¿El aborto voluntario trae consecuencias psicológicas para la mujer?)

Facebook Twitter Linkedin

Existen diferentes situaciones por las cuales las mujeres deben poner atención si tienen diabetes. Foto: iStock

¿Cómo se previene?

Siga un estilo de vida saludable, consumiendo alimentos ricos en fibra, bajo contenido graso y pocas calorías, hacer al menos 30 minutos al día de actividad física y perder el exceso de peso, controles médicos regulares.

¿Tiene tratamiento?

Aunque es una enfermedad incurable, se puede controlar. Según cada caso, puede requerir medicamentos por vía oral o inyectables. Varios estimulan el páncreas para que libere más insulina. Otros inhiben la producción y la liberación de glucosa del hígado, lo que significa que necesitará menos insulina para transportar la glucosa a las células.



Cuando la enfermedad está avanzada, el paciente requiere de insulina permanentemente. Hay que adecuar la dieta, hacer ejercicio, conocer y consultar frente a señales de alerta y recibir soportes de tipo interdisciplinario.





Las fuentes de información son la Organización Panamericana de la Salud, la Clínica Mayo y Centro para la Prevención y el control de Enfermedades (USA).



En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.