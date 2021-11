El Derrame Cerebral se presenta a edades cada vez más tempranas

El derrame cerebral hemorrágico es una emergencia en la que se produce un sangrado en el cerebro, lo que provoca daño y muerte de las células nerviosas del mismo.



Las probabilidades de sufrir un derrame cerebral aumentan con la edad. Si bien los derrames cerebrales hemorrágicos pueden afectar a adultos jóvenes, la mayoría ocurre en personas mayores de 70 años y muchos factores pueden aumentar el riesgo de padecerlo.



Según la American Stroke Association, un derrame cerebral es "es un suceso que afecta las arterias del cerebro y se produce cuando un vaso sanguíneo que aporta sangre al cerebro se obstruye o se rompe. Esto significa que el área del cerebro que depende del vaso sanguíneo obstruido o roto para su irrigación no obtiene el oxígeno y los nutrientes que necesita. Sin oxígeno, las neuronas no pueden funcionar".



Los síntomas del derrame cerebral hemorrágico dependen de la parte del cerebro afectada. Los más comunes son una repentina debilidad muscular unilateral del brazo, la pierna y la cara, falta de equilibrio, dificultades para hablar o balbuceo. Algunas personas pueden tener convulsiones y presentar otros síntomas como náuseas y vómitos o marearse y perder la conciencia.



Según Centers for Desease Control and Prevention (CDC), Cada año, casi 800.000 personas tienen un accidente cerebrovascular, más de 140.000 mueren y muchos sobrevivientes quedan con discapacidades. Esto es alarmante porque cerca del 80 % de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles.



Los accidentes cerebrovasculares son la quinta causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidades graves a largo plazo y resulta alarmante que es una afección que se presenta en edades cada vez más tempranas. "Estudios recientes también sugieren que durante los últimos 15 años los adultos más jóvenes (18-54 años) han presentado aumentos en las hospitalizaciones por accidentes cerebrovasculares, además de aumentos en los factores de riesgo entre aquellos hospitalizados por esta afección" menciona el CDC en el artículo titulado Prevención de muertes por accidentes cerebrovasculares.



Algunos factores de riesgo para sufrir de un derrame cerebral, como la presión arterial alta, el colesterol alto, la obesidad y la diabetes se están dando a edades más tempranas.



Mantener un buen control de la presión arterial puede ayudar a prevenir el derrame cerebral hemorrágico. Reducir el consumo de alcohol puede contribuir a prevenir un derrame cerebral hemorrágico o un derrame recurrente.



Un rastreo por la literatura para la prevención de enfermedades cerebrovasculares, recomienda que se incluya una dieta mediterránea y se desarrolle ejercicio regular. Una dieta rica en potasio, magnesio y fibra tiene un efecto protector sobre la mortalidad y el ejercicio influye positivamente sobre factores de riesgo de aterosclerosis ya que actúa sobre la presión arterial, frecuencia cardíaca, aumenta los niveles de HDL colesterol, mejora la tolerancia a la glucosa y promueve hábitos de vida más saludables, entre ellos el abandono del hábito de fumar.

