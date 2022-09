Las autoridades sanitarias de Uganda declararon este martes un brote del

ébola tras confirmar un caso en el distrito de Mubende (centro), donde un hombre de 24 años murió por la enfermedad que causa ese virus. El caso corresponde a la "relativamente excepcional cepa de Sudán", precisó la oficina africana de la Organización Mundial de la salud (OMS).



(Siga leyendo: Mieloma múltiple: los síntomas comunes de la enfermedad | Descúbralo a tiempo)

"Actualmente, hay ocho casos sospechosos que están recibiendo atención en un centro de salud", indicó la OMS en un comunicado. El Instituto de Investigación de Virus de Uganda confirmó el caso después de analizar una muestra tomada al hombre de 24 años y tras una investigación de seis muertes sospechosas que ocurrieron en el distrito este mes.



(Le puede interesar: El cambio climático puede agravar más del 50% de enfermedades infecciosas)



En una rueda de prensa en Kampala, la secretaria permanente del Ministerio de Sanidad de Uganda, Diana Atwini, explicó que al menos seis personas en la misma zona fallecieron este mes tras sufrir una "extraña enfermedad". Sin embargo, Atwini aseguró que el país está preparado para atajar el brote, tal y como ha hecho en el pasado.



"Lo bueno es que cada distrito tiene una (capacidad de) respuesta rápida, por lo que cada clínica en esa área que reciba pacientes con síntomas debería contactar a las autoridades del distrito, de manera que podamos aplicar las medidas de investigación y aislamiento", agregó la secretaria permanente.



Por su parte, la directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti, afirmó que "ésta es la primera vez en más de una década que Uganda registra la cepa de ébola de Sudán". "Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de salud para investigar el origen de este brote y, al mismo tiempo, apoyamos los esfuerzos para implementar rápidamente medidas de control efectivas", subrayó Moeti en el comunicado.



La responsable de la OMS hizo hincapié en que "Uganda no es ajena al control eficaz del ébola" y que, "gracias a su experiencia, se han tomado medidas para detectar rápidamente el virus" y se puede confiar en ese conocimiento para "detener la propagación de infecciones".



Se han registrado siete brotes anteriores de la cepa de ébola de Sudán, cuatro en Uganda y tres en Sudán, señaló la agencia de la ONU. Uganda notificó por última vez un brote de ébola de la cepa de Sudán en 2012.



En 2019, el país experimentó un brote de la cepa de Zaire en el que el virus fue importado de la vecina República Democrática del Congo (RDC), que luchaba entonces contra una gran epidemia en su región nororiental.



La OMS está ayudando a las autoridades sanitarias de Uganda con la investigación y está desplegando personal en la zona afectada, al tiempo que ha despachado insumos para apoyar la atención de los pacientes y enviado una carpa para aislar a los pacientes.



De acuerdo con la organización, si bien la vacunación en anillo de personas de alto riesgo con la vacuna Ervebo (rVSV-ZEBOV) ha sido muy eficaz para controlar la propagación del ébola en brotes recientes en la RDC y en otros lugares, esta vacuna sólo se ha aprobado para proteger contra la cepa de Zaire.



Otra vacuna producida por la empresa farmacéutica Johnson and Johnson puede ser eficaz, pero aún no se ha probado específicamente contra la cepa de Sudán. Descubierta en 1976 en la RDC -entonces llamada Zaire-, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.



Esta fiebre causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa, y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos. Tiene seis cepas diferentes, tres de las cuales (Bundibugyo, Sudán y Zaire) han causado previamente grandes epidemias, como la que asoló África occidental de 2014 a 2016, cuando murieron 11.300 personas y hubo más de 28.500 casos, aunque esas cifras -según la OMS- pueden ser conservadoras.



(Le recomendamos leer: Colombia fortalece programas contra enfermedades transmitidas por mosquitos)



Las tasas de letalidad de la cepa de Sudán han variado del 41 % al 100 % en brotes anteriores, aunque se ha demostrado que el inicio temprano del tratamiento de apoyo reduce significativamente las muertes por ébola, según la OMS.

Más noticias de Salud

-Colombia, país libre de sarampión según certificación de la OMS







-Descubren posible tratamiento para la infección bacteriana multirresistente