Colombia es un país desigual. En muchos ámbitos el acceso a servicios básicos, a trabajos, a movilidad e incluso a la salud, termina siendo casi que únicamente un privilegio de los núcleos poblados, que se llevan la mayoría de los recursos e inversión del país mientras que las regiones apartadas quedan en el olvido.

Una muestra de ello es el acceso que tienen los colombianos, según donde vivan, a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Estas instalaciones hospitalarias que fueron claves en las primeras etapas de la pandemia del covid-19, y que hoy por hoy lo siguen siendo para múltiples emergencias que requieran medicina intensiva, no en todas partes están a unos minutos de distancia.

Eso es lo que refleja un mapa desarrollado por la epidemióloga e investigadora, Silvana Zapata. Utilizando un software especializado en manejo de datos, la experta combinó un conjunto de variables que atraviesan cuatro procesos para establecer las distancias.

Según explica Zapata, lo que hizo fue a través del lenguaje de código ArcPy en el software de ArcGis realizó un geoproceso que analiza datos oficiales de entidades territoriales, prestadores de UCI, cabeceras, centros poblados, vías y posteriormente los combina con datos Invias y de google maps.

El mapa fue desarrollado en 2020 con la información disponible en el momento y actualmente está en actualización, pero deja ver una clara realidad del país.

“La idea de este mapa es que sea muy real, que refleje la situación. Porque uno puede hacer un mapa calculando las distancias y convertirlo en horas pero tiene un riesgo (de inexactitud) importante. Aquí tú agarras el estado de las vías y lo verificas, revisas que estén abiertas, luego calculas la distancia a promedio de los últimos tres meses y con eso efectúas el mapa”, señala.

En la imagen lo que se puede ver es que gran parte de la región amazónica colombiana, en departamentos como Amazonas, Vaupés, Caquetá y Guainía, el acceso a una UCI se encuentra solo por vía aérea. Lo mismo pasa en áreas del sur, centro y norte del Pacífico colombiano, sobre todo en el departamento del Chocó. E incluso sucede en algunas partes del sur del departamento de Bolívar.

Por otra parte, en departamentos como Vichada hay áreas donde el acceso a una UCI puede tomar entre 6 y 18 horas. Y otras zonas como la parte alta de Norte de Santander, Bolívar y la alta Guajira donde el acceso puede tomar entre cuatro y seis horas.

Las zonas donde el acceso toma menos de una hora, tiempo que puede ser clave para salvar una vida, son en su mayoría grandes núcleos poblados y capitales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y sus áreas metropolitanas. Al igual que municipios cercanos con acceso a carreteras en buen estado.

“Sobre todo en territorios hacia la parte de abajo del mapa las vías no son buenas, las vías terciarias tampoco, las vías terciarias menos. Y si bien la disminución del conflicto ha mejorado mucho la navegabilidad, las entidades territoriales y los hospitales no tienen lanchas propias (para realizar los traslados en zonas donde es posible llegar por río a una UCI)”, señala Zapata.

Para ella, el objetivo con el mapa no solo es mostrar cómo hay zonas mejores o peores que otras, sino tratar de evidenciar las problemáticas que afectan a cada zona y a partir de ello encontrar la manera de dar soluciones a dichas problemáticas, que no son las mismas para todos.

“Hay una zona que a mí me preocupa mucho porque tiene muchas barreras y es el bajo Bolívar, en la zona que colinda con Antioquia en el Magdalena Medio. Cuando tú miras el mapa y tú dices, ¿por qué Bolívar? Porque no hay carreteras y aunque está cerca de Antioquia no se llega (a una UCI) sino por acceso aéreo, es una zona muy montañosa y hay una densidad poblacional muy grande”, destaca la experta.

La región amazónica es donde el acceso a UCI es más complejo en el país. Foto: Silvana Zapata Bedoya

En cambio en otras zonas, por ejemplo, como Norte de Santander las razones tienen más que ver con el conflicto y las limitaciones que este establece en el libre tráfico de personas a través de las carreteras del país. La investigadora con más de 16 años trabajando en temas de epidemiología señala que mucho de lo que se ve en ese mapa lo ha padecido desarrollando actividades en campo, en comunidades rurales y alejadas del país que padecen por el olvido estatal.

“Por ejemplo, a nosotros nos pasó en un municipio de Antioquia que aparece en el mapa en color naranja (de 4 a 6 horas de distancia de una UCI) que salir de allá era muy difícil. Nosotros tuvimos un paciente que falleció por picadura de serpiente pero porque fue muy difícil sacarlo y tuvimos el problema que no había suero y en el proceso de traslado falleció. Y hay muchos lugares con limitaciones, porque yo voy mucho a campo, y hay zonas en las que no nos dejan entrar”, enfatiza Zapata.

Para ella lo clave a final de cuentas es que se visibilicen cada una de las capas de datos que componen los mapas y que se puedan encontrar soluciones desde una mirada específica de cada territorio y cómo se pueden tomar decisiones para cambiarlo. “Mi idea con los mapas es que la gente diga uy este problema está acá. Acá no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay vías terciarias”, finaliza la experta.

