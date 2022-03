Con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, se considera importante conocer a profundidad sobre esta enfermedad que ha acompañado a la humanidad desde siempre y que, por diferentes condiciones presenta reactivaciones.



De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mencionado que la pandemia frenó la lucha contra algunas amenazas a la salud global como la tuberculosis y llamó a recuperar las inversiones y los servicios de atención contra una enfermedad que pasa especial factura a la infancia, con 226.000 niños y preadolescentes fallecidos por ella en el primer año de pandemia.



En 2020, último año del que la OMS tiene datos completos, los casos de tuberculosis bajaron un 1 % con respecto a 2019 (de 10 a 9,9 millones), pero las muertes subieron un 7,1 %, de 1,4 a los 1,5 millones mencionados.



La llegada de la pandemia desvió hacia la lucha contra la covid muchos recursos contra la tuberculosis, y así las inversiones en diagnósticos y tratamientos bajaron un 8,6 % en 2020 hasta los 5.300 millones de dólares, menos de la mitad del objetivo fijado para 2022 (13.000 millones de dólares).



La OMS considera especialmente olvidada la atención a niños y preadolescentes, estimando que un 63 % de los menores de 15 años con la enfermedad no han tenido acceso a diagnósticos y tratamientos, una cifra que se eleva al 72% en el caso de menores de cinco años.



Con base en lo anterior, en EL TIEMPO, resolvemos las diez preguntas más frecuentes sobre esta enfermedad de acuerdo con actualizaciones en la información del Ministerio de Salud y Protección Social.

¿La tuberculosis existe?

En efecto, la tuberculosis existe y según la Organización Mundial de la Salud un total de 9,9 millones de personas enferman cada año, de las cuales 1.1 millones son niños y niñas.



La tuberculosis (TB) es una de las 10 enfermedades que más afecta a la población mundial y se han llegado a registrar 289 mil casos de esta en enfermedad en América, siendo Colombia el cuarto país de la región con más casos.



En Colombia se diagnostican 14 mil casos cada año, es decir, 38 personas al día. Llama la atención que del total de casos de TB entre el 11 y el 13% son personas que tienen también VIH y se reportan cerca de 300 a 400 niños y niñas menores de 15 años con la enfermedad y 400 casos de tuberculosis resistente a medicamentos en el país cada año.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad ocasionada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis y es prevenible y curable. Esta afección es conocida como el bacilo de Koch en honor al científico alemán Robert Koch quien lo descubrió.



El bacilo es resistente al frío, la congelación, pero muy sensible a la luz del sol. Se anunció su descubrimiento un 24 de marzo de 1882.

¿Qué órganos afecta?

El bacilo afecta principalmente el pulmón, la tráquea y/o los bronquios; en esta

localización es catalogada como tuberculosis pulmonar.



La bacteria puede viajar desde el pulmón y afectar otros órganos o partes del cuerpo como los ganglios, la piel, huesos, cerebro, riñones, etc., esta presentación clínica

es conocida como tuberculosis extrapulmonar

¿Cómo se transmite?

Se transmite por vía respiratoria, cuando una persona con tuberculosis pulmonar sin

tratamiento, tose, estornuda, habla o canta.



Al toser o estornudar se arrojan millones de partículas en forma de aerosoles al aire que tienen las bacterias. Las personas que son contactos estrechos de la persona afectada pueden inhalar los aerosoles que cargan el bacilo y ser transportados hasta sus pulmones causando una infección.

¿Cómo NO se transmite?

• No se transmite por dar la mano.

• No se transmite por dar un beso o un abrazo.

• No se transmite por la saliva ni por los alimentos.

• No se transmite por la ropa.

• No se transmite por vía sexual o hereditaria.

• No se transmite por vectores o picaduras de insectos.

¿Cuáles son factores de riesgo de contagio de la tuberculosis?

La tuberculosis puede afectar a cualquier persona sin importar su edad, sexo, raza, género o estatus social o económico. Existen condiciones que pueden aumentar el riesgo de transmisión de la enfermedad por ejemplo:



• Vivir en lugares hacinados donde hay casos de tuberculosis.



• Estar en las cárceles y hospitales.



• Permanecer en lugares con ventilación e iluminación deficiente.



• En albergues de personas en situación de habitabilidad en calle, o centros de migrantes, batallones, etc.



• Permanecer de forma prolongada en lugares de trabajo donde exista alta aglomeración de personas sin ventilación

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis activa?

Con la tuberculosis se pueden llegar a experimentar lo siguientes síntomas:



•Tos y expectoración (flemas) igual o mayor a 15 días.



• Pérdida de peso



• Sudoración en las noches



• Falta de apetito



• Fiebre



• En las personas con VIH debe sospecharse TB ante la presencia de tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso o sudoración de cualquier tiempo de duración.



•En los niños y niñas: tos con o sin flemas de más de 15 días, fiebre, pérdida o no ganancia de peso, presenta disminución de su actividad y juego y tiene historia de contacto con un caso de TB.



• En los contactos de casos confirmados de la tuberculosis, se sospecha si hay tos y expectoración de uno o más días de duración.

¿Cómo diagnosticarla?

Toda persona que presente síntomas respiratorios se le debe descartar la enfermedad. En este caso, la persona debe recolectar durante tres días seguidos el primer esputo, flemas o gargajo de la mañana en un frasco que debe entregarse en el laboratorio clínico de su centro de salud.



Las pruebas para el diagnóstico son:



• Prueba molecular: observa si hay material genético de la bacteria en la muestra (ADN).



• Cultivo líquido: se coloca en un tubo de ensayo parte de la muestra, para mirar si hay crecimiento del bacilo.



• Baciloscopia: se observa el bacilo directamente a través de un microscopio.



• Se complementa el diagnóstico con una radiografía en los pulmones u otras ayudas diagnósticas que defina el médico.

¿Cómo es el tratamiento?

El tratamiento cura la enfermedad y deja de transmitirla:



• Se toman cuatro antibióticos los primeros 2 meses de lunes a sábado.



• Luego se toman dos antibióticos por otros 4 meses, de lunes a sábado hasta

completar 6 meses en total.



• En algunas personas se requerirá prolongar el tratamiento a 9 o 12 meses.



• El tratamiento es gratuito no puede ser cobrado; no se deben pagar copagos ni cuotas moderadoras.



• Se debe supervisar su toma diariamente por los trabajadores de la salud o un agente comunitario.



• La persona puede elegir la modalidad de supervisión que más se facilite si ir al hospital más cercano, por videollamada, domiciliario, o con apoyo de alguien de la comunidad según necesidades y disponibilidad.

¿Cómo prevenir la tuberculosis?

La tuberculosis se puede prevenir de la siguiente forma:



• Vacuna BCG para niños.



• Identificar casos y contactos en la familia y comunidad.



• Educación en signos y síntomas a las personas.



• Uso tapabocas si tiene tos.



• Taparse la boca al toser o estornudar.



• Ventilación e iluminación del hogar y el lugar de trabajo.



• Terapia preventiva en grupos de riesgo como VIH, niños contactos, entre otros.



• Alimentación balanceada y adoptar hábitos saludables.

