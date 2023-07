La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) ha recordado que los viajes prolongados de más de 4 horas pueden multiplicar por dos e incluso triplicar el riesgo de 'trombosis del viajero'.



Esta patología, conocida también coloquialmente como síndrome de la clase turista, se refiere a padecer un episodio de tromboembolismo venoso (TEV), es decir, la formación de un coágulo en las venas de las piernas con el riesgo de que se desprenda y pueda emigrar hasta la circulación pulmonar, provocando enfermedades de mayor riesgo.

A través de un comunicado, el presidente de la SETH, Joan Carles Reverter, destaca que la incidencia de estos episodios trombóticos "dependerá del tipo de duración del viaje y de determinados factores de riesgo individuales". Además, a pesar de que siempre se suelen atribuir a los viajes de avión, "hoy sabemos que cualquier viaje prolongado también en coche o tren puede favorecer la trombosis".



Según los especialistas, la asociación entre la trombosis venosa y un desplazamiento prolongado es más evidente en viajes superiores a 4 horas y, sobre todo, en aquellos que superan las 8 horas de duración.



El doctor Reverter afirma que la aparición de la trombosis es "algo imprevisible, ya que puede afectar días o semanas después de la realización del viaje en cuestión". No obstante, también se han descrito casos inmediatamente después del desplazamiento.



La incidencia de tromboembolismo venoso es de 1 por cada 1.000 personas al año, pero el número de casos es mayor en personas que realizan viajes que superan las 4 horas y con una edad avanzada u otros factores de riesgo.



Según la SETH, el principal problema es que la mayoría de esos coágulos no producen síntomas inicialmente y, por tanto, son difíciles de diagnosticar.



Los factores de riesgo que pueden favorecer la trombosis venosa son la edad avanzada, antecedentes de trombosis previas, cirugía o traumatismo reciente, embarazo, uso de anticonceptivos orales, obesidad, cáncer o predisposición genética a la trombosis.



Otros de los estímulos de la coagulación de la sangre, además de la inmovilización prolongada, son la deshidratación, el descenso de los niveles de oxígeno y una reducida presión atmosférica (hipoxia hipobárica).



El diagnóstico de la trombosis venosa es, en ocasiones, difícil porque los signos y síntomas no siempre son evidentes. En general, el diagnóstico clínico se basa en la presencia de dolor, edema y enrojecimiento de la pierna, en un tramo de la misma (encima o debajo de la pantorrilla). El dolor suele aumentar cuando se presiona a nivel de los gemelos en la pierna afecta.

Consejos para evitar la trombosis al volante

Durante el viaje, uno de los factores principales es la inmovilización. A aquellas personas sin factores de riesgo que realizan viajes prolongados se les recomiendan medidas generales, tales como evitar ropa que comprima, mantener una hidratación adecuada y realizar ejercicio regular, mediante paseos durante el vuelo o ejercicios de contracción y extensión de las piernas.



En algunas personas de riesgo, además de las medidas generales se aconseja el empleo de medias que mantengan una presión moderada en la pierna o el uso de fármacos que interfieren la coagulación de la sangre, como las heparinas.