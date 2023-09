La tripofobia se trata de una aversión o repulsión a formas o imágenes de paneles de abejas, esponjas marinas y otros, que tienen como característica principal patrones repetitivos de pequeños agujeros.



Estudios demuestran que hasta un 17 % de personas presentan esta fobia, a pesar de que es un trastorno relativamente nuevo, ya que se descubrió aproximadamente en el 2005, así como también se supo que afecta más a las mujeres que a los hombres y a personas que tienen depresión, ansiedad o un desorden obsesivo-compulsivo, de acuerdo con la Universidad Viu de España.

La tripofobia se desencadena cuando una persona se encuentra cerca de alguno de estos patrones y le resulta repulsivo estar allí, como por ejemplo de semillas, panales, girasoles, semillas de loto, piel de serpientes, lagartijas, ranas y otros reptiles, queso con agujeros, suelas de zapatos, esponjas artificiales o naturales, entre otros.



(Lea más: ¿Qué es la anuptafobia o el miedo a quedarse sin pareja?)



De acuerdo con el portal 'Yo me cuido', cuando esta fobia se presenta en niños, los síntomas pueden ser:

Náuseas. Temblores. Sudoración. Repulsión o asco. Llanto. Escalofríos. Malestar. Aumento del ritmo cardíaco. Comezón y hormigueo generalizados.

Según expertos, también es posible que sufra de ataques de ansiedad y pánico.

Las causas de la tripofobia en adultos o específicamente en niños aún no se han establecido y aún está siendo objeto de investigación, sin embargo, algunos investigadores han determinado que esta puede estar relacionada con la forma en que el cerebro procesa y reacciona diferentes patrones visuales.



La repetición de agujeros o protuberancias, según el portal en mención, podrían activar una respuesta instintiva de alerta en el cerebro, parecida a un peligro o amenaza, principalmente a la piel de animales venenosos como gusanos.



(Le puede interesar: Gerascofobia: las claves para entender y enfrentar el miedo a envejecer)



Así mismo, el miedo irracional a estos patrones puede haberse dado por la exposición a videos o imágenes perturbadores que hayan visto por internet u otros medios.



Ya que esta fobia fue descubierta hace poco tiempo, aún no se cuenta como un tratamiento específico porque la tripofobia aún no ha sido reconocida oficialmente como un trastorno.

¿Cómo se puede tratar la tripofobia en niños?

Según el portal en mención, la terapia que puede ser más eficaz es la desensibilización sistemática, que consiste en una terapia que ayuda a controlar el miedo, a través del cambio de respuesta ante el estímulo que es el que ocasiona el temor.



Asistir a un especialista en fobias o un psicólogo puede ser el indicado para tratar el tema, ya que hacerlo sin indicaciones de un profesional puede ocasionar un nuevo trauma o aumentar el miedo a los patrones ya mencionados.



Recuerde asistir a un profesional antes de realizar cualquier acción con respecto a un trastorno en alguien de su familia.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

