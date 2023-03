El vértigo es una afección que causa una sensación de giro o movimiento cuando en realidad no hay movimiento. Puede ser causado por una variedad de factores, como trastornos del oído interno, lesiones en la cabeza, infecciones, enfermedades cardíacas y uso de ciertos medicamentos.



(Siga leyendo: Jengibre: beneficios y contraindicaciones de su consumo diario)

Aunque el tratamiento médico puede ser necesario para el vértigo, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a aliviar los síntomas, de acuerdo con el portal 'Medical News Today'.



1. Ejercicios de cabeza y ojos: algunos ejercicios que implican mover la cabeza y los ojos pueden ayudar a aliviar los síntomas del vértigo.



Por ejemplo, sentarse y girar la cabeza de lado a lado, o mover los ojos de un lado a otro sin mover la cabeza.



2. Ejercicios de equilibrio: los ejercicios de equilibrio pueden ayudar a fortalecer los músculos y mejorar la coordinación, lo que puede reducir los síntomas del vértigo.



Por ejemplo, pararse sobre un pie durante varios segundos y luego cambiar de pie.

(Además: Ginkgo biloba: ¿qué es y para qué sirve?)

3. Descansar en una posición cómoda: descansar en una posición cómoda y mantener la cabeza elevada puede ayudar a reducir los síntomas.



4. Evitar ciertos movimientos: evitar movimientos bruscos y repentinos de la cabeza y el cuello puede ayudar en estos casos.



5. Evitar estimulantes: algunos estimulantes, como la cafeína y el alcohol, pueden empeorar los síntomas del vértigo.



Por lo tanto, es recomendable limitar o evitar el consumo de estas sustancias.

Plantas medicinales

El sitio web especializado relaciona también dos plantas que pueden tener usos medicinales por sus efectos contra síntomas como los mareos y las náuseas: Ginkgo Biloba y jengibre.



A pesar de que la evidencia científica de la eficacia de estas plantas es muy poca para afirmar su efectividad, algunas personas y estudios dicen haber encontrado mejoras tras su ingesta.



Ginkgo biloba es una hierba china que, según 'Medical News Today' actúa suministrando flujo sanguíneo al cerebro para aliviar los mareos y los problemas de equilibrio.

(En contexto: Yerbabuena: una planta llena de propiedades curativas)

"Un estudio publicado en el 'International Journal of Otolaryngology' encuentra que el Ginkgo biloba es tan efectivo como el medicamento betahistina para controlar el vértigo", dice.



Por otro lado, también informa que una investigación publicada en el 'Journal of Acupuncture and Tuina Science' "encontró que la raíz de jengibre puede reducir los efectos del vértigo mejor que únicamente el reposicionamiento manual, como la maniobra de Epley".

En cualquier caso es importante tener en cuenta que estos remedios caseros pueden no ser adecuados para todas las personas con vértigo y no deben reemplazar el tratamiento médico. Si los síntomas persisten o empeoran, se debe buscar atención médica.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias