Avanza el estudio con plasma de convalecientes para pacientes de covid

Entre la variedad de tratamientos y vacunas que se estudian rigurosamente en el mundo para contrarrestar la fuerza del covid-19 está el plasma que pueden aportar personas que ya superaron el coronavirus, todo en busca de generar una potencial respuesta inmune en pacientes que aún luchan contra la enfermedad.

En Colombia se lleva un estudio de este tipo autorizado por el Invima y según conoció EL TIEMPO acaba de culminar la fase piloto y se iniciarán ensayos clínicos controlados y aleatorizados.



(Le puede interesar: Investigan si espray bucal puede servir para combatir el coronavirus).



Y si bien los resultados de esta investigación piloto –liderada, entre otros, por Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (Crea) de la Universidad del Rosario– serán presentados el 11 de agosto, este diario conoció detalles prometedores.



El estudio hace parte del proyecto PC-Covid-19 y se adelanta en la Clínica del Occidente y el Hospital Méderi en Bogotá; y en la Clínica CES de Medellín. También participan investigadores del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) de Bogotá; de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y de Servicios y Asesoría en Infectología (SAI).



En concreto, 10 pacientes recibieron una “prueba de concepto”, es decir, los investigadores quisieron verificar en ellos que todo el proceso terapéutico del uso del plasma de convalecientes se podía llevar a cabo en el país.



En este piloto se pusieron a punto los procesos de atención y evaluación de los donantes, la obtención y evaluación rigurosa del plasma, su correcta administración en pacientes con covid-19 en fase activa y temprana de la enfermedad, que se encontraran hospitalizados (severos), pero no en cuidados intensivos, y la evaluación rigurosa de dichos pacientes a los días 4, 7, 14 y 28 luego de la primera transfusión del plasma.



(Lea también: Los problemas de salud mental que ya está dejando ver la pandemia)



Los resultados fueron favorables en 80 % de los casos. En los recuperados se observó mejoría en los síntomas respiratorios, osteomusculares y digestivos, a partir del tercer día. La cefalea y la fatiga persistieron en algunos pacientes hasta el día 28.



Desde el punto de vista radiológico se confirmó la mejoría de la neumonía en todos quienes respondieron favorablemente al tratamiento al 28 día del seguimiento. Así mismo, se observó una disminución en la carga viral y reducción significativa en parámetros inflamatorios como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. También disminuyeron la ferritina y la deshidrogenasa láctica.



Hecho eso, el estudio controlado y aleatorizado se inició esta semana y en él se evaluarán 45 pacientes que recibirán el plasma de convaleciente y el tratamiento convencional; y 45 pacientes que solo recibirán el tratamiento convencional.

Otros resultado

En coincidencia, el Journal of the American Medicine Association (JAMA) publicó los resultados del primer ensayo clínico aleatorizado de plasma de convalecientes de covid-19 aplicado a personas con esta enfermedad en estados moderados y graves en un seguimiento que involucró a una población con 70 años en promedio y 30 días desde del inicio de los síntomas.



Según los autores, no se encontró un beneficio estadísticamente significativo en la mejoría clínica a los 28 días o en la mortalidad entre todos los participantes. Sin embargo, proporcionó una señal importante de posible beneficio en el subgrupo de pacientes gravemente enfermos y por eso se sugiere que los anticuerpos contra el Sars-CoV-2 presentes en el plasma pueden tener eficacia antiviral.



En una editorial de la misma revista JAMA se menciona que si bien estos resultados son preliminares y están sujetos a limitaciones, se deberían estimular más ensayos clínicos para establecer las condiciones óptimas en las terapias de anticuerpos.



(Tal vez le interese: Este es el protocolo para que gimnasios vuelvan a abrir sus puertas)



Los investigadores consideran de gran valor el análisis y plantean que estudios futuros deberían centrarse en determinar la eficacia de este plasma en pacientes con formas menos graves del mal. Y agregan que si en estudios futuros se establece la eficacia del plasma convaleciente, existen elementos favorables porque una gran proporción de donantes que se recuperan de este mal podría aportar entre dos o tres unidades que podrían usarse en más de una persona.



El editorial también le encuentra significancia a los hallazgos porque considera que el éxito terapéutico contra una enfermedad tan compleja y desafiante requiere de más de una modalidad de intervenciones y los resultados de este ensayo “proporcionan optimismo para el futuro de esta terapia”.

Si usted desea donar

Para donar plasma una persona debe cumplir criterios como haber estado hospitalizado por covid-19 y haberse recuperado, no tener síntomas durante 14 días, tener dos pruebas negativas (mediante hisopado, el cual se le practicará en su casa), niveles de anticuerpos suficientemente altos en su plasma (se le tomará una muestra de sangre el primer día de la prueba) y si es mujer, no haber tenido embarazos.



Una vez que se dona el plasma, se analiza para detectar otras enfermedades infecciosas, como el VIH, o hepatitis. Cada donante produce suficiente plasma para tratar a dos pacientes. La donación de plasma no afecta la salud ni el sistema inmune del donante. Informes en el teléfono 3649612 o acá.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.