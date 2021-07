Tratamiento para covid-19 avalado por OMS ya se ha probado en Colombia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio visto bueno al uso de Tocilizumab y Sarilumab – medicamentos biológicos antirreumáticos- para el manejo de pacientes con covid-19 graves o críticos, tras resultados de un estudio publicado en el Journal of the American Association (JAMA).

De acuerdo con la revista, se analizaron 27 ensayos aleatorios, en los que participaron cerca de 11.000 pacientes. En estos se demostró que tanto el Tocilizumab y el Sarilumab bloquean la interlucina-6, una glucoproteína que favorece los procesos de inflamación del organismo, producida de manera abundante por las células que en este caso responden ante la infección del SARS Cov-2.



En otras palabras, de acuerdo con Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes (CREA), los dos medicamentos cuando se utilizan con corticoesteroides, frenan parte de la cascada inflamatoria que complica la evolución de la enfermedad en los pacientes graves de covid-19, al punto de reducir el riesgo de muerte y la necesidad de ventilación mecánica.

Se encontró que pueden reducir el riesgo de muerte en un 17 por ciento. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Para demostrarlo, JAMA hace referencia a estudios coordinados por la OMS, en colaboración con el Kings College de Londres y la Universidad de Bristol, entre otros, en los que se evidenció que estos antagonistas de la interleucina-6 eran más eficaces cuando se administraban con corticoesteroides, al punto de reducir el riesgo de muerte en un 17 por ciento y de la necesidad de respiradores mecánicos en un 21 por ciento, en comparación con tratamientos convencionales.







¿Cómo funciona?

Para entender el efecto del Tocilizumab y el Sarilumab, hay que empezar por saber que el sistema de defensas del organismo reacciona de manera exagerada cuando es afectado por el covid-19 de forma grave, produciendo una gran cantidad de sustancias inflamatorias, dentro de las cuales se destaca la interlucina-6, que ya se había demostrado que podía ser bloqueada por estos medicamentos que ya se utilizan en pacientes con afectaciones reumáticas.



De ahí que los investigadores probaron su uso combinado con la dexametasona, en ensayos en más de 28 países, los cuales produjeron resultados consistentes, por lo que la OMS les dio el aval.



Los resultados fueron tan alentadores, que la OMS actualizó sus guías de tratamiento para el covid-19 con esta recomendación y lo vio como un elemento favorable para enfrentar los casos graves de covid-19 en un contexto marcado por la desigualdad mundial en materia de vacunas, por lo que espera que las regiones más afectadas por el virus puedan tener acceso a estos nuevos recursos.

Colombia, pionero en América

En el país ya se habían presentado algunos ensayos exitosos en los que se ha utilizado el Tocilizumab como tratamiento de pacientes con neumonía grave, no solo con covid-19, sino con otros síndromes de dificultad respiratoria del adulto (SDRA).



Una de estas investigaciones fue publicada en julio del año pasado en Inmunotherapy , en la que se referenciaban respuestas favorables en pacientes tratados con este medicamento y se concluía que la evidencia respaldaba “el uso del Tocilizumab como una terapia eficaz en el Síndrome de Tormenta de Citocinas, asociado al covid-19”.



El infectólogo Carlos Eduardo Pérez fue uno de los autores de este estudio que se realizó en la Clínica de Marly y en el Hospital de la Samaritana, y en su momento hizo la recomendación para que el Invima le otorgara la licencia para el uso en emergencia al Tocilizumab, bajo la premisa de que su uso se analizaba en un consenso nacional de tratamientos efectivos para la pandemia.



Frente al visto bueno que la OMS hoy le da a este medicamento, Pérez reitera esta solicitud y a la par sugiere que prontamente se utilicen las guías nacionales para tratamiento del covid-19 basadas en esta evidencia. “Esperamos que los hallazgos contundentes de la ciencia no se opaquen por la burocracia administrativa”, remata Pérez.



Vale aclarar que el Tocilizumab tiene aprobación del Invima para usos diferentes al tratamiento del SARS Cov-2 y, por su parte, el Sarilumab no ha llegado al país.

Más de 4 millones de muertes por covid-19 en el mundo

Por otro lado, la OMS anunció que el covid-19 ha causado 4'016.708 fallecimientos, de los cuales Europa acumula 1'109.349, América del Norte 921.986, África 148.976, Asia 809.141, Oceanía 1.303 y Suramérica 1.025.935. Al revisar las muertes por millón de habitantes, Perú encabeza la lista en el mundo con 5.790, seguida de Hungría, con 3.113. Brasil ocupa el décimo lugar con 2.469 y Colombia es 13 en el mundo con 2.150. Con respecto al numero total de fallecimientos, el país acumuló ayer 110.578, es decir, el 2,75 por ciento de la cifra mundial.



