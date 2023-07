Un artículo publicado en la revista Cell Stem Cell, comprobó que un medicamento contra la Enfermedad de Parkinson lentifica le evolución de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica mortal que afecta a las neuronas responsables de los movimientos voluntarios, como caminar y hablar.



Los investigadores hicieron público un ensayo clínico que apenas está en la fase inicial y que muestra que el fármaco para el Partkinson es seguro de usar en pacientes con ELA y que retrasa el avance de la enfermedad en un promedio de 28 semanas.



(Más: Las mujeres negras tienen 1,6 veces más riesgo de morir durante el parto en Colombia)

El equipo de científicos, responsable del análisis, de la Escuela de Medicina de la Universidad Keio en Tokio identifició que el ropinirol sirve como un medicamento que combate la ELA in vitro, pues encontraron que los fármacos con células madre pluripotentes inducidas serían útiles. Esto, a pesar de que no existe cura y los pocos tratameintos que hay no pueden revertir el padecimiento.



Para demostrar la eficacia del fármaco, el equipo reunió –en el Hospital de la Universidad Keio en Japón– a 20 participantes que no tuvieran genes predisponentes a la enfermedad y que habían vivido con ELA durante 20 meses.



(Lea: El abandono y la violencia afectan las respuestas motoras de los niños)

Facebook Twitter Linkedin

Alexander López, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica. Foto: Hector Fabio Zamora

Por cerca de 5 meses se hizo un extudio ciego. Es decir, que ni voluntarios ni médicos sabían que 13 pacientes estaban consumiento fármaco y que siete solo obtenían el placebo.



Ningún paciente abandonó el estudio por motivos de seguridad. Entre los efectos adversos relacionados con el ropinirol, que ocurrieron en menos del 20 por ciento de los participantes, se incluyeron estreñimiento (61,5%), náuseas (38,5%), somnolencia (30,8%) y cefalea (23,1%). Sin embargo, no se detectaron anomalías significativas en las mediciones de laboratorio clínico convencionales ni en las pruebas de líquido cefalorraquídeo (LCR).



Otros de los hallazgos que surgieron, fueron por el monitoreo que se hizo 4 semanas después de haber terminado la terapia y se tuvo en cuenta información sobre la actividad física, la capacidad para comer y beber de forma independiente y cambios en movilidad, fuerza musculas y pulmoar, que hayan sido medidos por los doctores.



"Descubrimos que el ropinirol es seguro y tolerable para los pacientes con ELA y muestra una promesa terapéutica al ayudarles a mantener la actividad diaria y la fuerza muscular", resume Satoru Morimoto, neurólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Keio en Tokio y autor.



(Es de su interés: Tercer fármaco contra el Alzheimer, una nueva era en el tratamiento de la enfermedad)

Facebook Twitter Linkedin

El fármaco probado causa menor deterioro en la movilidad. Foto: iStock

Según los resultados publicados en Cell Stem Cell, quienes recibieron ropinirol durante ambas fases se mostraron menor deterioro en la movilidad, así como en la fuerza muscular y la función pulmonar, con mayores probabilidades de sobrevivir. Por otro lado, quienes pertenecían al grupo que recibía el placebo, y que tomaron ropinirol en la segunda parte del seguimiento, no experimentaron estas mejoras.



Aunque los resultados son prometedores, la comunidad científica anima a asumirlos con cautela. "Es un artículo interesante. Durante mucho tiempo se ha intentado encontrar un medicamento disponible en el mercado y aplicable al tratamiento de la ELA. El ropinirol puede ser uno de esos fármacos. Pero es necesario comprender mejor su mecanismo de acción para poder aplicarlo más ampliamente", declara a SMC Reino Unido Michael Swash, profesor de Neurología en Barts and London School of Medicine.



"Aunque estos resultados pueden ser de cierto interés para la comunidad investigadora, el ensayo clínico es demasiado pequeño y los resultados demasiado preliminares para extraer conclusiones válidas", coincide Brian Dickie, director de investigación de la MND (Motor Neurone Disease) Association (Reino Unido).



En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO