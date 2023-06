Existen varios tratamientos que los especialistas utilizan para aplicar en diferentes tipos de enfermedades como el cáncer.



El tratamiento Car-T consiste en una inmunoterapia celular que se usa para tratar algunos tipos de cáncer, por ejemplo la leucemia, el linfoma y el mieloma. Esta opción consiste en la modificación genética de células T del paciente, con una clase de glóbulos blancos que se encargan de defender al organismo de las afectaciones que deja el cáncer y otro tipo de enfermedades como las infecciones.

Según la Sociedad Americana contra el cáncer, el tratamiento permite detectar células tumorales de manera más eficaz.



Este procedimiento se llama leucoférisis y en él, las células T son obtenidas de la sangre del paciente, las cuales se alteran en el laboratorio para añadirles un gen receptor que lleva el nombre de ‘receptor quimérico de antígenos’ o ‘CAR’ que le ayuda a las células T a adherirse al antígeno específico de las células cancerosas. Posteriormente, estas células son regresadas al paciente.



En este procedimiento, el paciente debe permanecer recostado o sentado durante dos o tres horas, ya que esto puede causar un hormigueo, espasmos musculares y entumecimiento, porque pueden disminuir los niveles de calcio. Este se puede reponer al suministrar este mineral por vía oral o intravenosa.

Cada antígeno y receptor funcionan como una llave y una cerradura, es decir que cada antígeno tiene un receptor específico al cual unirse, al igual que las células cancerosas que también poseen antígenos, por eso es importante el enlace que existe entre el receptor y el antígeno, porque de no existir la unión no les es posible destruir las células de cáncer.



Ya que cada cáncer posee diferentes antígenos, cada CAR está creado para ese antígeno. Por ejemplo, en algunos tipos de leucemia las células cancerosas tienen un antígeno en el exterior llamado CD19. Cuando se realizan terapias con células CAR-T éstas se adhieren a las CD19 y si se tratara otro tipo de cáncer con ellas, el tratamiento no funcionaría.



La Dirección de Alimentos y Medicamentos - FDA- aprobó el uso de estas terapias con células CAR-T en tratamientos contra varios tipos de leucemia, linfomas y mieloma múltiple y por lo general se utiliza luego de haber utilizado otros tratamientos.



En la actualidad, se están realizando otros estudios clínicos para conocer si es posible utilizar el tratamiento con células CAR-T en otros tipos de cáncer.



Esta terapia es costosa, puesto que en otros países ha alcanzado un valor aproximado de 300 mil euros, es decir, más de 1.300 millones de pesos.

Así se ve el futuro del tratamiento del cáncer en Colombia

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

