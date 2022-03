El descanso adecuado es necesario para asegurar las funciones orgánicas indispensables, tanto así que a lo largo de la vida un ser humano pasa cerca de un tercio del tiempo durmiendo, incluso se ha demostrado en varios estudios –y en voces de varios expertos– que diversas enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes se relacionan con desórdenes en este sentido.



De este modo, el sueño es una necesidad biológica que ha causado interés para entender sus procesos e importancia, por lo que las investigaciones han logrado determinar que este ocurre por fases, las cuales tienen funciones relacionadas con la salud.



Al contrario de lo que se cree, el sueño no es un periodo de inactividad. El lapso en el que una persona duerme está pleno de actividad cerebral que tiene que ver con signos de envejecimiento, con lo que se aprende en el día, se fija la memoria y se restaura el sistema inmune.



“Esto lleva a pensar que es un espacio tan importante como comer o como tomar líquido”, destaca el doctor Daniel Castro, médico con maestría en Neurociencia aplicada del King’s College de Londres.

Se estima que las fases del sueño suceden con un patrón repetido a lo largo de cuatro a seis ciclos cada noche. En una primera fase, el tono muscular desciende hasta alcanzar la relajación, lo mismo que el ritmo cardíaco y respiratorio, en un proceso que tarda al menos noventa minutos. Es en esta faceta en la que se llevan a cabo los procesos de reparación física.



Así, en la segunda fase sucede predominantemente la reparación cerebral como consolidación de la memoria y el aprendizaje.

En este sentido, Castro asegura que alrededor del 34 por ciento de la población en general dice haber tenido una dificultad de sueño en el periodo de pandemia. De hecho, continúa el especialista, hay indagaciones en curso que demuestran que los pacientes con covid-19 tienen cinco veces más probabilidad de tener alteraciones en el sueño.

Por otra parte, el médico Castro es enfático al decir que hay varios caminos que relacionan la alteración de sueño con la pandemia, entre los que se destacan la sensación de riesgo y el estrés: “Investigaciones recientes muestran que el Sars-CoV-2 es capaz de invadir el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal”.



Y agrega que “a la fecha, no está totalmente descrito todo lo que vamos a poder descubrir del virus, pero una de las hipótesis es que podría tener alguna relación esta invasión del sistema nervioso con las alteraciones del sueño.



En la medida en que un ser humano tiene menos horas de sueño, o de menos calidad, su sistema inmune, es decir, el sistema que defiende el cuerpo humano contra los virus, incluido el nuevo coronavirus, se debilita, al punto de que algunas investigaciones, publicadas incluso este año, han mostrado que las personas que dormían más horas tenían menos probabilidad de contraer covid-19.



“No estamos diciendo que sea una cura, ni más faltaba, pero sí es un sustrato. Unos buenos hábitos de sueño ayudan al sistema inmune, que, además de las vacunas, es el que nos protege”, asegura el experto.

El estrés es uno de los factores que interfiere en la cantidad y calidad del sueño. Foto: iStock

La Asociación Colombiana de Medicina del sueño publicó junto con Colchones Spring un manual del buen dormir con las pautas fundamentales basadas en evidencia científica. Estas recomendaciones van en la misma vía de las que hace la Sociedad Mundial del Sueño, entre las que se encuentran fijar horas para dormir y despertar, evitar el consumo de alcohol, cafeína o azúcar en las seis horas anteriores a acostarse, evitar las fuentes de ruido y luz en este lapso, así como evitar la actividad física en la noche. De acuerdo con Castro, el síntoma esencial de tener un trastorno de sueño es que la persona note que tiene un problema significativo en conciliar y mantener el sueño.



“Las personas que tienen trastornos del sueño al día siguiente se sienten más irritables, tienen problemas en la concentración, dificultad para aprender, y si esto no solo pasó un día sino varios, la persona va a notar que hay una capacidad inmune menor, tiene infecciones en repetidas ocasiones y deben consultar a un especialista”, concluye el experto en el marco del Día Mundial del Sueño, que se conmemora el 18 de marzo.

Las recomendaciones de los expertos

-Fije una hora para dormir y una hora para despertarse.



-Si toma siesta, que esta no exceda los 45 minutos.



-Evite el consumo de alcohol cuatro horas antes de acostarse y no fume.



-Evite la cafeína seis horas antes de acostarse.



-Haga ejercicio con regularidad, pero no justo antes de acostarse.

Dormir las horas adecuadas es un factor importante a la hora de protegerse de los virus. Foto: iStock

-Use ropa de cama cómoda.



-Encuentre una temperatura cómoda para dormir y mantenga la habitación bien ventilada.



-Bloquee las fuentes de ruido y elimine la mayor cantidad de luz posible.

Reserve la cama para dormir. No use la cama como oficina, sala de trabajo o sala de recreación.





