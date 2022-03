Si bien el trasplante de órganos es una alternativa factible para tratar pacientes con patologías crónicas e irreversibles, el número de personas que están inscritas en una lista de espera aumenta todos los años con relación a la disponibilidad de órganos esenciales como riñones, corazón, hígado, páncreas, intestino, pulmones, globos oculares, huesos, piel y médula.



En la actualidad, aproximadamente 3.098 personas se encuentran en lista de espera para recibir la donación de un órgano y algunos estudios demuestran que el 20% de estas personas fallecerán esperando escuchar esa llamada que promete salvarles la vida.



De acuerdo con el Sistema Nacional de Información y Trasplantes, para septiembre de 2021 se habían realizado 426 trasplantes de riñón, pero el número de receptores que continuaban el lista de espera era de 2.684 personas. Lo que quiere decir que si bien el riñón es el órgano que más donadores encuentra en Colombia, también se trata del que más receptores tiene.



Anteriormente en este medio, Alejandro Niño Murcia, médico cirujano de Transplantes mencionaba que en Colombia “carecemos de una 'cultura de donación de órganos'. Actualmente cuando uno se enfrenta a un donante y habla con su la familia, muchas veces es la primera vez que ellos escuchan sobre la donación de órganos y comprenden que es posible que los órganos de un ser querido, que se encuentra en una condición irreversible de muerte encefálica, pueda darle vida a muchas más personas. Un solo donante puede beneficiar 55 receptores”.



Una de las alternativas para solventar la crisis en materia pública del trasplante de órganos que han utilizado algunos países líderes en este ámbito, fue la de crear campañas de concientización, dotar de incentivos a la población que se ofreciera libremente como donante, dar a conocer a las instituciones que promueven la donación y aplicar, en última instancia, la figura del “donante presunto”, en donde los familiares y personas cercanas pueden consentir o no un proceso de donación.



Actualmente, cualquier persona que decida ser donante de órganos, puede informar su decisión a través de la página web del Instituto Nacional de Salud, donde es posible diligenciar e imprimir el carné único de donante, con esta decisión cada potencial donador puede llegar a salvar ocho vidas y mejorar 75 más. No hay límite de edad para ser donante de órganos y tejidos.

