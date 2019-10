Momento clave para 2,7 millones de afiliados al sistema de salud

El primero de noviembre debe terminar el traslado de 2’709.987 usuarios de EPS liquidadas o que ya no prestan servicios en alguna región a entidades que, a juicio de la Superintendencia de Salud, estarían haciendo bien la tarea.

Se trata, según dijeron varios actores del sector, de la primera gran depuración de las aseguradoras que persistentemente vienen mostrando graves fallas en la atención. Y aunque los usuarios que serán trasladados –con el fin de garantizarles la atención– solo son el cinco por ciento del total, es una cifra representativa y muestra el crucial momento que atraviesa el modelo de aseguramiento en el país.



Salvo los casos de Saludcoop y Cafesalud, el traslado de 1,8 millones de usuarios de Cruz Blanca, Emdisalud y Saludvida, liquidadas por la Supersalud hace pocos días, es el más grande al que se haya enfrentado el sistema en tan poco tiempo, y afecta a personas en 23 regiones del país.



Este proceso de depuración se aceleró en marzo, cuando 534.000 afiliados de Comfacor, que operaba en la región Caribe y fue la primera liquidada por el superintendente Fabio Aristizábal, fueron repartidos entre cuatro EPS. Y siguió hace pocos días, cuando 246.000 usuarios de Coomeva, Medimás y Comparta en tres departamentos fueron movidos a otras empresas.

Pese a que el superintendente ha reiterado que ninguno de estos trámites debe afectar la prestación de los servicios de salud y que si así fuera se actuará con todo el rigor del caso, lo cierto es que los pacientes guardan reservas sobre si este proceso cambiará la forma en que los atienden. Más aun cuando las experiencias de los traslados de Saludcoop a Cafesalud y luego a Medimás no tuvieron un efecto positivo en los usuarios.



De hecho, el año pasado la Supersalud recibió 1 millón de quejas, reclamos y solicitudes de información, casi la mitad (476.000) por restricción en el acceso a los servicios de salud de EPS como Cruz Blanca, Coomeva, Medimás y Saludvida, objetos de actuaciones recientes.

‘Que en realidad funcione’

Edith Fernández, paciente oncológica, dice que en los dos traslados anteriores (de Saludcoop a Cafesalud y después a Medimás), a pesar de escuchar la misma promesa de que el servicio iba a mejorar, tuvo problemas con la continuidad en sus tratamientos y en el acceso a los medicamentos.



Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, coincide en que en antecedentes de traslados las personas padecieron barreras de acceso, como que sus historias clínicas no fueron pasadas, las EPS receptoras no contaban con amplias redes de atención y debieron luchar por citas con médicos generales y especialistas incluso por meses.

“Estamos de acuerdo con liquidar las EPS que no funcionan, mas no con la forma.



Muchas veces cuando se conoce la decisión de una liquidación, las IPS que tenían contrato dejan de prestar servicios por inseguridad en el reconocimiento de los pagos. O pasa que las receptoras no cuentan con capacidad instalada suficiente en ciertas regiones”, afirma Silva.



Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, agrega que las EPS receptoras deben también respetar los fallos de tutela y la continuidad en los servicios a miles de pacientes crónicos, en condición de discapacidad y con enfermedades muy graves como el cáncer, VIH, huérfanas, renales, cardiacas, entre otras.

Depuración, sí, pero con orden

Y si bien hay consenso entre los principales actores del sector en que esta depuración no solo era necesaria, sino que se había tardado, concuerdan con que el proceso debe estar acompañado de varias decisiones.



Carlos Ignacio Cuervo, ex viceministro de Salud, advierte que las experiencias pasadas no dieron buenos resultados y por eso dice que bienvenida la depuración, pero con planeación y acompañamiento de los organismos de control. “Esta nueva repartición de usuarios puede generar un caos si no se hace con protocolos”, indica.



Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo, resalta que, por ejemplo, los recursos que reciben las aseguradoras para la atención de cada afiliado (UPC) deben ser mayores. “Debe haber mejoras tanto en la UPC, que este año no fue suficiente, como en los servicios no PBS, que por las demoras en sus pagos ha generado una crisis de confianza en el sistema”, dice.



José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS, una de las candidatas a recibir más afiliados por su presencia en el territorio nacional, manifiesta que desde esa entidad sí están en capacidad de recibir los usuarios para garantizarles “una atención integral y en condiciones de calidad”.



Sin embargo, para otros como César Burgos, presidente de Sociedades Científicas, este momento puede servir para tomar soluciones reales, que toquen de fondo el modelo de aseguramiento, “y no simples decisiones ligeras y transitorias que no tienen trascendencia”.

‘Hay que seguir depurando el sistema’

Fabio Aristizábal, superintendente nacional de salud, habló con EL TIEMPO sobre estos traslados.

¿Cómo garantizarle a la gente que esto sí mejorará la atención?

Es un proceso que ya ha sido probado. Hacemos un análisis de riesgo y sabemos que los que receptores no tienen medidas de vigilancia, ni restricciones, tienen red y buenos proveedores. Eso da la garantía de tratamientos oportunos y con calidad. Hay muchas EPS que han hecho una tarea ejemplar y a ellas hay que fortalecerlas.

¿Qué pasa con las denuncias de IPS que bloquean servicios a usuarios de EPS liquidadas?

Tienen que atender la población. Debemos ser impecables en la vigilancia de que estas entidades atiendan a los usuarios. Hoy este proceso es la forma de corregir el sistema y se venía pidiendo a gritos. Pero la red no puede suspender los servicios. La Superintendencia garantiza que toda atención prestada será pagada. Si no pasa, investigaremos y sancionaremos.

¿Hasta dónde va a llegar este proceso?

Estamos tomando decisiones que el país necesitaba, que se habían aplazado por mucho tiempo y que nos cogieron ventaja y hoy tienen el sistema como lo tienen. Hay que seguir. Tal como lo dijo el presidente en campaña y en mandato, hay que seguir depurando el sistema. Las decisiones han sido controladas, sin generar daños sistémicos, analizando a las receptoras para no generarle un colapso al sistema.

Cinco temas claves para los usuarios trasladados

¿Puedo trasladarme a otra EPS?

El Ministerio de Salud decidirá a qué EPS serán trasladados los usuarios de Cruz Blanca, Emdisalud y Saludvida. Si pasados los 90 días, luego de efectuado dicho traslado, el afiliado no quedó satisfecho con la EPS a la cual fue asignado, podrá solicitar el traslado a otra que opere en su municipio o residencia y en el régimen al que el usuario pertenece.

¿Qué debo hacer si estoy en un tratamiento?

Su EPS actual deberá garantizar la continuidad de todos los servicios, incluidos tratamientos, cirugías y medicamentos hasta el 31 de octubre. También está obligada a entregar a cada EPS receptora las historias clínicas de cada filiado, con el fin de que a partir del 1 de noviembre se haga cargo de dichos tratamientos.

En caso de urgencia, ¿a dónde debo ir?

Hasta el 31 de octubre, a la red prestadora de servicios de su actual EPS. Y desde el 1.o de noviembre, a la red prestadora de la EPS a la que fue asignado.

Si tengo una operación programada, ¿debo volver a hacer los trámites?

Si la operación está programada para antes del 31 de octubre, su actual EPS deberá responder por esta. Si está programada para una fecha posterior, debe acercarse al punto de atención de la EPS receptora para actualizar la orden.

Si tengo problemas con la EPS a la que me trasladan, ¿a quién debo recurrir?

Primero ponga la queja ante la EPS. Si esta no se la resuelve, comuníquese con las Superintendencia de Salud a la línea gratuita 018000 513700 o a la página web www.supersalud.gov.co

