En unas recientes declaraciones sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación y la afectación del coronavirus en el país, el ministro Fernando Ruiz se pronunció acerca del futuro del covid-19 tras ómicron.



El jefe de la cartera de Salud ha sido enfático en aclarar que la pandemia en Colombia no ha terminado.



Para el ministro, es posible que tras ómicron se inicie una endemia prolongada del covid-19, en la que ya no haya un crecimiento importante de casos, según un comunicado del Ministerio de Salud.



"De todas maneras dada la gran afectación que tuvo esta nueva variante, lo que uno espera es que ya se dé una inmunidad natural generada y de alguna manera que el covid-19 se trasforme en el futuro en una enfermedad parecida a la influenza, donde se presentan picos a lo largo de los años", sostuvo Ruiz.



Tal situación, podría dar lugar a la que la gente pueda retornar a la normalidad postpandemia, ya que tal como sucede con la influenza, el covid-19 va a ser una realidad para todos, dice MinSalud.



Al respecto, el ministro Ruiz indicó lo siguiente: "todo esto depende mucho del nivel de mortalidad que se presente en el futuro. Con ómicron ya hay una evidente reducción en la taza de mortalidad, pero lo que genera alguna inquietud es la posibilidad de nuevas cepas -y ese problema se suscita porque todavía hay países que no han avanzado en la vacunación más allá del 50 % de la población-, por lo que hay una probabilidad alta de nuevas variantes".



El comunicado recalca que, en la medida que avance la vacunación a nivel mundial, va a haber una mayor seguridad, por lo que, desde la misma OMS (Organización Mundial de la Salud), se podrían tomar decisiones sobre el avance de la pandemia.



En tal sentido, el ministro se mostró optimista frente al covid-19, señalando que, por ejemplo, Colombia no tuvo un pico de la variante delta, como sí lo tuvieron la mayoría de los países del mundo. "Esto se debió a la vacunación y a la inmunidad generada por el tercer pico, de manera que se va acumulando esa inmunidad", dijo.



Desde el Ministerio señalan que lo que se espera es que, una vez termine el pico de ómicron, lleguen unos meses de tranquilidad epidemiológica. Esto quizás permitiría reducir las medidas, según explicó el ministro de Salud.



