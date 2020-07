Los hallazgos que indican posible transmisión del coronavirus por aire

Un grupo de 239 investigadores hizo el fin de semana un llamado a la comunidad médica y a las autoridades de salud todos los niveles para que se reconozca la potencial propagación del nuevo coronavirus a través del aire, una condición que hasta ahora ha sido descartada.

En una carta publicada por ‘Clinical Infectious Diseases’ y replicada por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y 'The New York Times', los investigadores manifestaron que existe la posibilidad significativa de contagio a través de la exposición por inhalación del virus contenido en gotas respiratorias microscópicas a distancias cortas y medias, que pueden llegar a varios metros en una habitación



Este martes, justamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció por primera vez esa posibilidad ante una evidencia que, en todo caso, “no es definitiva y el riesgo se ve especialmente en condiciones muy específicas, como lugares con mucha gente y poco ventiladas", según dijo una vocera.



En ese sentido, el panel liderado por Lidia Morawska, del Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud de la Universidad Tecnológica de Queensland, en Australia, que es colaborador de la OMS; y por Donald K. Milton, del Instituto de Salud Ambiental Aplicada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, aboga por el uso de medidas de prevención para mitigar esta ruta de transmisión aérea.



Después de revisar 17 artículos científicos, los firmantes sostienen que existen argumentos “más allá de la duda razonable” para inferir que los virus que se liberan durante la respiración, la conversación y la tos en gotas lo suficientemente pequeñas pueden permanecer en el aire y poner en riesgo a personas que están más allá de uno o dos metros de distancia de un infectado.

Para documentar esto, los estudiosos citan, en principio un estudio que mide la distribución del tamaño y sitios de origen de las gotitas expulsadas del sistema respiratorio humano, publicado en ‘Journal of Aerosol Science’ en el 2009; otro que analiza la cantidad de virus en el aliento exhalado por personas con síntomas de influenza, publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States’, en el 2018; y otro que examinó qué tan lejos pueden moverse las gotículas en ambientes interiores, que salió en ‘Indoor Air’, en el 2007.



Y sugieren, con base en un estudio que miró las velocidades del aire en el interior de ambientes domésticos (‘Environment International’, 1989), que una gota de 5 micras a las velocidades normales del aire interior puede desplazarse decenas de metros más allá de la escala de una habitación normal y se pueden ubicar a una altura de 1,5 metros sobre el piso.



Varias investigaciones retrospectivas citadas por los investigadores y realizadas después de la epidemia del SARS demostraron además que la transmisión aérea era el mecanismo más probable para explicar el patrón espacial de las infecciones, lo cual refrendaron con el artículo ‘Evidencia de transmisión en el aire del virus del síndrome respiratorio agudo severo’, publicado en el 2004 por ‘New England Journal of Medicine’.



También citan estudios que indican comportamientos similares en el nuevo Sars-CoV-2, aunque estos no han sido revisados por pares.



Uno de ellos hace una revisión de registros en video de un restaurante chino y no observó evidencia de contacto físico directo o indirecto entre los afectados, aunque muchos terminaron afectados por uno de los llamados casos primarios de la pandemia del nuevo coronavirus.



En la misma línea, otros estudios que analizan la transmisibilidad de virus como el sincitial respiratorio, el Mers y el de la gripa han mostrado que estos patógenos son viables en el aire exhalado y que ha sido detectado en ambientes interiores, como se demostró en un artículo publicado en el 2016 en ‘American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’.



Con estos análisis, el grupo plantea que el riesgo de las personas que comparten entornos con infectados puede ser significativo en espacios interiores, por lo que hay muchas razones “para creer que el Sars-CoV-2 se comporte de la misma manera”.



Estas sugerencias se afianzan también al tomar los resultados de un estudio que está camino de imprimirse, en el que se halló que el ARN viral asociado a gotas de menos de 5 micras en el aire es viable; y a que otros virus sobreviven igualmente en aerosoles en comparación con las gotas de una superficie, tal como sugiere una investigación que acaba de ser publicada en ‘Environmental Science & Technology’.



“Nos preocupa la falta de reconocimiento del riesgo de transmisión aérea del coronavirus y que las pocas guías claras sobre las medidas de control tengan consecuencias significativas: las personas pueden pensar que están completamente protegidas al adherirse a las recomendaciones actuales, pero de hecho, se necesitan intervenciones adicionales para una mayor reducción del riesgo de infección a través del aire”, señalan los autores de la carta.



Señalan, además, que esta preocupación es de mayor importancia ahora que los países se están reabriendo después de las cuarentenas. “Esperamos que nuestra declaración aumente la conciencia de que la transmisión del nuevo coronavirus en el aire es un riesgo real y que las medidas de control deben agregarse a las otras precauciones tomadas, para reducir la gravedad de la pandemia y salvar vidas”, rematan.

UNIDAD DE SALUD con EFE

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.