¿Qué implica que la transmisión aérea de coronavirus sea más común?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos acaban de advertir que el contacto con partículas de coronavirus que quedan suspendidas en el aire es una forma común de infección, de acuerdo con lo que ha encontrado la ciencia.

Y si bien mantienen su advertencia que el principal mecanismo de contagio se produce por inhalación del virus al respirar las gotitas o partículas que emite una persona al respirar, hablar, estornudar, toser o reír, estos centros dan a entender que la llamada transmisión aérea es más común de lo que se creía.



Los CDC actualizan su información de servicio periódicamente conforme se producen nuevos hallazgos científicos. Y en ese sentido, dicen que el virus también se puede adquirir cuando las personas se tocan la boca, la nariz o los ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, aunque “esta no es la principal vía de transmisión del virus”, puntualiza este organismo.



En coincidencia con lo expresado por los CDC, un informe reciente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, que revisó la literatura científica acumulada durante la actual crisis sanitaria, subrayó que una de las principales implicaciones sobre el riesgo del contagio aéreo del coronavirus es que el contacto directo entre personas no es un requerimiento necesario para infectarse.



El CSIC recuerda que los estudios han demostrado ya que el virus se puede mantener en el aire durante horas y que la distancia física de un metro y medio podría incluso no ser suficiente para evitar su transmisión.



Los investigadores han recalcado por lo tanto en la importancia de mejorar los sistemas de circulación del aire, los aires acondicionados, y de usar mascarillas también en ambientes o lugares de trabajo cerrados.



Las implicaciones sobre la advertencia de lo común que puede ser la infección aérea del nuevo coronavirus refuerzan varios mensajes claves, según explica Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios de covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Por ejemplo, hace mucho más importante el uso de tapabocas, la necesidad de mantener el distanciamiento físico y que haya una buena ventilación en espacios cerrados para disminuir el riesgo de partículas virales que quedan suspendidas en el ambiente.



Álvarez explica que las partículas más pesadas y más grandes expulsadas por una persona infectada no viajan distancias grandes y tienden a caer por efecto de la gravedad. Sin embargo, hay otras de menor tamaño que pueden quedar suspendidas en el aire, sobre todo en espacios cerrados.



La epidemióloga Silvana Zapata indica que estas nuevas posturas frente a la transmisión aérea del coronavirus alertan sobre el riesgo que puede existir en espacios cerrados con poca ventilación, algo que se debe analizar por las autoridades en medio de las reaperturas de los sectores económicos.



“Es importante que la ciudadanía comprenda que deben ser rigurosos al visitar lugares cerrados. Los sistemas de aire acondicionado no pueden ser recirculantes y sus renovaciones deben ser en menos de 5 minutos. Se deben priorizar todas las actividades que sean al aire libre. Esto sumado al uso obligatorio de tapabocas en cualquier espacio y evitar hablar cuando se coma en un restaurante, en un bar o cuando se esté en el transporte público. El silencio en espacios cerrados será mejor”, remata.



