A través de una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Salud y Protección Social advierte que, el Secretario General, Gonzalo Parra González, amenazó a funcionarios de la cartera administrativa de ser desvinculados o trasladados a otros ministerios por ser supuestos 'aliados de la oposición'.



Dice la organización sindical que en aras de subsanar los malos entendidos por medio de la carta quieren exponer al jefe de cartera de salud los hechos que atentan contra los derechos de los servidores públicos de este ministerio.



En el documento, el sindicato asegura que el pasado 24 de agosto, Gonzalo Parra González, secretario general, convocó a una reunión para el seguimiento de PQRS en el auditorio 3 del piso 4 del Ministerio de Salud. En el recinto, Parra expresó que los servidores de carrera administrativa podrían ser desvinculados o trasladados a otros ministerios al ser 'aliados de la oposición' al darle herramientas para perjudicar el propio Ministerio.



El sindicato asegura que las expresiones "van en detrimento del clima organizacional que desde la mesa de negociación actualmente activa se ha dejado en evidencia en repetidas oportunidades", dice el documento.

Al respecto, Andrés Forero, representante del Centro Democrático, pidió al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la renuncia de su Secretario General por la politización y sus ideas políticas.



El congresista se preguntó si este sería un caso de 'cacería de brujas' en el Ministerio de Salud en plena discusión nacional por la reforma de la salud.



Asimismo, Forero publicó un audio donde se escucha el fuerte llamado de la atención de Gonzalo Parra, quien desde hace décadas comparte escenarios políticos con el actual ministro Jaramillo.



"El funcionario que no esté de acuerdo, que no se sienta cómodo, tiene toda la libertad de presentar una notica que diga 'Renuncio a mi cargo. Yo no me siento bien aquí, yo no me identifico con las políticas del actual Gobierno' y sencillamente, con todo el gusto, se le acepta su renuncia", se escucha decir al funcionario en el audio.

¿“Caza de brujas” en @MinSaludCol?



Según organización sindical el Secretario General, Gonzalo Parra, estaría amenazando con desvincular a funcionarios de carrera administrativa “sino compartían las ideas del gobierno actual”



La destecnificación avanza aupada en la politización. https://t.co/ZsbLja6oHP pic.twitter.com/GEQzj86ivD — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) September 1, 2023

