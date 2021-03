10 trabajadores de la salud cuentan su experiencia con la vacunación

Más de 241 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 se han aplicado en menos de tres meses en 103 países, según informa Bloomberg. Cada día se están administrando al menos seis millones de estos biológicos, en el comienzo de una campaña sanitaria sin precedentes para la humanidad. En Colombia, según el reporte más reciente, la cifra total se ubica en 130.000.

Cada una de las vacunas que se están aplicando, más allá de su fabricante, ha seguido el método científico, ha demostrado ser eficaz para proteger contra el nuevo coronavirus Sars-CoV-2 y ha probado ser segura en su aplicación, lo cual ha servido para que las agencias sanitarias mundiales, regionales y nacionales les den el visto bueno.



De hecho, todos los países, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las agencias sanitarias, le hacen seguimiento y farmacovigilancia a la aplicación de las dosis. Por lo pronto, no se han notificado muertes relacionadas con el suministro de estas vacunas y los principales efectos adversos identificados son dolores en las zonas de aplicación, malestares puntuales y muy escasas reacciones alérgicas.EL TIEMPO consultó a los trabajadores de la salud en el país que ya recibieron una dosis, para que compartieran su experiencia.

Jairo Amaya, ginecólogo

Jairo Amaya. Foto: Archivo particular

Esperé con ansiedad que llegara este momento. El proceso fue muy fácil, gracias a la logística amable y segura que diseñó el hospital de Engativá. Recibí el apoyo y la orientación desde el principio, lo que me dio tranquilidad. La aplicación no me dolió, fue rápida, estuve en observación estricta durante 30 minutos, en los cuales no sentí nada raro, no presenté ninguna reacción en el sitio de inyección. Continué mi actividad laboral y en la tarde, 6 a 8 horas después de la vacuna, sentí dolor leve en el brazo, el cual desapareció espontáneamente. Tras 24 horas, solo sentí tranquilidad y felicidad por ser uno de los sobrevivientes a la pandemia. Mi familia está más segura y esperando con optimismo que su turno llegue pronto.



Gonzalo Guevara, genetista

La logística estuvo bien organizada. Las vacunadoras, muy profesionales, inspiraban confianza. Los que íbamos a recibir la vacuna estábamos asustados, en algunos subió la presión arterial. Tras la aplicación, estuvimos 30 minutos en sala se espera. Luego empezó a doler el hombro hasta el día siguiente, pero nada insoportable. Ni fiebre, ni dolor de cabeza ni escalofrío. Se gana confianza después de recibir la vacuna.

Luis Alberto Parra, cirujano

Luis Alberto Parra. Foto: Archivo particular

Cuando me llamaron salí de una a colocarme la vacuna, y realmente no hubo ningún problema, ni sentí siquiera el chuzón. Me percaté de que me la colocaran como se debía y estuve 20 minutos sin sentir reacción alguna. Horas después, solo tenía un poco de dolor en el brazo. Es importante decir que no obstante tener la vacuna, seguiré comportándome como siempre, con mucho cuidado, y luego comprobaré que sí desarrollé anticuerpos un mes después de la segunda dosis. Debemos seguir cuidándonos como si fuera el primer día de la pandemia.



Mary Luz Bernal, médica general

La vacunación fue un proceso corto. Nos asignaron lugar de vacunación, verificación de datos y colocaron la primera dosis. Acto seguido, no presenté ninguna sintomatología, solo un poco de dolor durante la inyección. Después de esto fui a una sala de observación, aproximadamente 30 minutos, para evaluar que no se presentaran efectos asociados a la vacuna. Todo estuvo bien, nadie en la sala durante mi estancia presentó malestar alguno. Luego nos dieron salida sin problema y con carné de vacuna. Después de cinco días no he presentado ningún síntoma adicional.

Sandra Milena Herrera, auxiliar de enfermería

En realidad, a mí en el momento de la inyección no me dio nada, ni siquiera un poco de dolor. Al día siguiente sentí malestar estomacal, que me duró algunos días, pero nada más. Pienso que los síntomas y las reacciones dependen de cada persona. Aquí, en el hospital donde trabajo, muchos compañeros no tuvieron efectos secundarios y quienes los sintieron reportaron malestares diferentes. En todo caso, ya tenemos la tranquilidad de estar inmunizados.

Stella Navarro, intensivista

Stella Navarro. Foto: Archivo particular

Me pusieron la vacuna en la mañana. ¿Lo primero? Duele en intensidad, como la del tétano (la mayoría de mis compañeros dieron la misma descripción). Después, 30 minutos en observación. Yo en ese rato decidí que saldría de ahí a tomarme un par de acetaminofén porque faltaba aún mucho de la jornada laboral y el brazo iba a doler.



Llegué a la UCI justo a tiempo para terminar de pasar ronda y había dolor lento en el brazo, pero funcionando perfectamente normal. Creo que el único efecto secundario fue algo de euforia. No me dio nada de malestar. Ni dolor de cabeza. Con el acetaminofén se calmó un poco el dolor. Trabajé normal, sin problemas en el turno, y creo que lo único que realmente me incomodó fue no poderme acostar, como siempre, sobre el lado izquierdo, que sí dolía.



Por lo demás, un día normal, como si me hubiera golpeado antes el brazo y una sobredosis de energía y felicidad que se la atribuyo a sentir que, con los días, el riesgo de que me infecte y tener un cuadro será cada vez menor.

Miguel Bayona, pediatra

Miguel Bayona. Foto: Archivo particular

Luego de la emoción y alegría por recibir la vacuna, el primer síntoma fue el dolor leve por la punción (lo calificaría en 2/10 de intensidad). Durante esas primeras horas, ningún malestar. Al día siguiente, al despertar, unas 15 horas después, sentía dolor en el brazo, que se aumenta algo al movilizarlo (3/10). A las 20 horas empecé a sentir dolor en el cuerpo, como si hubiese hecho ejercicio intenso, pero sin decaimiento; me tomé la temperatura y tenía 37.9 grados (fue lo máximo que tuve).



El resto de la tarde continué igual, con dolor en el cuerpo y un poco de fiebre, por lo que tomé acetaminofén y mejoré. Todo esto con la tranquilidad y satisfacción de imaginar cómo mi sistema inmune está respondiendo a la vacuna; 36 horas después, ya no tuve ningún síntoma general, solo el dolor del brazo.



Manuel Garay-Fernández, internista neumólogo

Manuel Garay-Fernández. Foto: Archivo particular

La primera dosis del esquema se recibe en el brazo, con leve dolor local que en mi caso duró 24 horas, sin ningún otro síntoma relevante. En las siguientes 24 a 48 horas puede existir inflamación, enrojecimiento y algo de dolor al movilizar el brazo. Puede presentarse dolor de cabeza, sensación de malestar o decaimiento lo cual es pasajero y mejora con medidas generales como la toma de analgésico. En mi caso presenté dolor en el brazo y otro leve en la cabeza que mejoraron progresivamente hasta desaparecer en las siguientes 24 horas a la aplicación.

Nathaly Vargas, especialista en medicina de emergencias

Nathaly Vargas. Foto: Archivo particular

Fui citada para el 19 de febrero. Llegué temprano, como muchos, con una mezcla de ansiedad y nerviosismo. El pinchazo fue incómodo, pero la sensación no duró más de tres segundos. Luego esperé 15 minutos para vigilar que no se presentara ninguna reacción adversa. En mi caso, no hubo malestar inmediato y pude retomar mis funciones en urgencias. El día transcurrió con normalidad y hacia la noche hubo algo de pesadez en el brazo, nada diferente a cualquier otra vacuna. Esto duró pocas horas y cedió en su totalidad; 24 horas después de la aplicación, no desarrollé ningún síntoma y a la fecha no he tenido novedades de salud.



Carlos Agudelo, epidemiólogo

Carlos Agudelo fue uno de los primeros vacunados en Antioquia. Foto: Jaiver Nieto

A mí me fue bastante bien. Tuve escalofríos, que no duraron más de 10 minutos. Luego, fatiga y dolor de garganta, que duraron menos de 2 horas, y dolor en el brazo hasta el otro día, principalmente cuando lo movía. No sentí la necesidad de tomar ningún medicamento para esos malestares. La verdad, he tenido más síntomas con la vacuna de la influenza que con la que recibí contra el covid-19.

