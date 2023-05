El cerebro requiere de varios nutrientes para gozar de una salud óptima. Un nuevo estudio constata, ahora, que tomar un multivitamínico a diario podría ayudar a ralentizar el deterioro de la memoria relacionado con la edad.



Se trata de un estudio realizado con 3.500 participantes mayores de 60 años durante tres años cuyas conclusiones se publican en la revista The American Journal of Clinical Nutrition; si bien los resultados "son notables", según los autores, será necesario seguir investigando.



(Además: El dolor de espalda sería la razón de una nueva 'pandemia' en el 2050)

Aunque los científicos no analizaron si algún componente específico del suplemento estaba relacionado con la mejora de la memoria, "las conclusiones -aseguran- apoyan la creciente evidencia de que la nutrición es importante para optimizar la salud del cerebro a medida que envejecemos".



Los responsables son científicos del Hospital Brigham and Women's y del Columbia University Irving Medical Center, ambos en Estados Unidos; el estudio forma parte de uno más grande denominado Cosmos, que incluye un total de dos ensayos clínicos independientes aleatorizados (Cosmos-Web, el actual, y Cosmos-Mind, publicado

en 2022).



"Los hallazgos de que un multivitamínico diario mejoró la memoria y ralentizó el deterioro cognitivo en dos estudios separados del ensayo aleatorizado Cosmos son notables, lo que sugiere que esta suplementación es prometedora como un enfoque seguro, accesible y asequible para proteger la salud cognitiva en los adultos mayores", resume el profesor JoAnn Manson en una nota del Brigham.



(También: Cáncer: experimentan operación que cambia de lugar el útero para mantener la fertilidad)

Facebook Twitter Linkedin

Vitaminas para evitar pérdida de memoria Foto: iStock

En el Cosmos-Web más de 3.500 adultos mayores de 60 años fueron asignados aleatoriamente para tomar un suplemento multivitamínico diario o un placebo durante tres años, explica por su parte un comunicado del Irving Medical Center. Al final de cada año, los voluntarios realizaron en casa una serie de evaluaciones cognitivas en línea -memorización de palabras- diseñadas para comprobar la función de memoria del hipocampo, una zona del cerebro que se ve afectada por el envejecimiento normal.



Al terminar el primer año, la memoria mejoró en las personas que tomaban un multivitamínico diario, en comparación con las que tomaban un placebo. La mejora se mantuvo durante los tres años del estudio y los investigadores calcularon que la intervención multivitamínica mejoró el rendimiento de la memoria en el equivalente a 3,1 años en comparación con el grupo placebo.



Tanto este ensayo como el anterior mostraron que los participantes que más se beneficiaban podían ser los que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular. "Hay pruebas de que las personas con enfermedades cardiovasculares pueden tener niveles más bajos de micronutrientes que los multivitamínicos pueden corregir, pero ahora mismo no sabemos realmente por qué el efecto es mayor en este grupo", afirma Adam Brickman, de la Universidad de Columbia. Según este investigador, "los resultados son prometedores y, sin duda, sientan las bases para importantes estudios de seguimiento sobre el impacto de los suplementos multivitamínicos en la cognición".



(Es de su interés: Una de cada cinco niñas y mujeres en el mundo no tienen acceso a productos menstruales)

Antes de tomar multivitamínicos consultar al especialista

Facebook Twitter Linkedin

Diagnóstico Foto: iStock

No obstante, advierte Brickman, los suplementos de cualquier tipo no deben sustituir a otras formas más holísticas de obtener los mismos micronutrientes: "aunque los multivitamínicos son generalmente seguros, la gente siempre debe consultar a un médico antes de tomarlos".



Si bien Cosmos-Web aporta pruebas de que la suplementación multivitamínica tiene beneficios cognitivos, será necesario seguir investigando para identificar los nutrientes específicos que más contribuyen a este beneficio y los mecanismos subyacentes implicados, resumen los autores.



También se necesita investigación adicional para determinar si los hallazgos son generalizables a poblaciones más diversas (los participantes del actual ensayo fueron

en su mayoría blancos no hispanos).