¿Toma café a diario? Estos son los efectos que puede tener su cuerpo

¿A quién no le apetece un 'cafecito' o un 'tintico' al día? El disfrutar de ese delicioso aroma cafetero que se esconde en un bulto de café colombiano para muchos está en la lista de placeres de la vida. Pero, ¿qué tan bueno es para el cuerpo? ¿puede llegar a ser malo para salud? ¿desde qué edad empezar a tomarlo? ¿cuántas tazas son las pertinentes? En este #QuéTeComes resolveremos estas y otras dudas.



Si es amante del café, saque un rato para leer este análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que le ayudará a entender el impacto de esta bebida en la dieta de una persona.

Lo primero que se debe saber, según la FAO, es que el consumo de café está relacionado con efectos positivos y negativos, estos dependerán de la cantidad consumida durante un día.



Según científicos de la Administración de Alimentos y Bebidas, 'Food and drug administration USA' (FDA), la cafeína puede ser parte de una dieta saludable para la mayoría de las personas. Sin embargo, cantidades excesivas representan riesgos para la salud según los medicamentos que ingiere la persona, el estado de salud y la “sensibilidad individual” a sus efectos.

Las opiniones sobre esta bebida pueden ser variadas, algunos estudios concluyen que un consumo alto de café puede constituir un mayor riesgo de hipertensión. En contraposición, otras investigaciones dicen que el consumo de café en dosis de tres a cuatro tazas diarias disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular.



La FDA menciona que 400 miligramos al día de cafeína (equivalentes a entre cuatro y cinco tazas de café) no se relacionan con efectos negativos, aunque es importante aclarar que esto depende del grado de sensibilidad. Es decir que hay quienes con solo una taza de café pueden expresar síntomas de un consumo excesivo como el insomnio, nerviosismo, ansiedad, frecuencia cardíaca acelerada, malestar estomacal, náuseas, dolor de cabeza y hasta sensación de tristeza.

Igualmente es importante saber que en algunos estados fisiológicos la eliminación de cafeína de la sangre se hace más lenta, como en el caso de la gestación. La FDA calcula que pueden observarse efectos tóxicos, como convulsiones, con un consumo rápido de alrededor de 1,200 miligramos



¿Ante tan variadas opiniones, qué se puede concluir de toda esa información? la FAO responde a EL TIEMPO:

¿Puede llegar a ser adictivo?

FAO: Algunas investigaciones relacionan que el consumo frecuente y en altas dosis puede causar dependencia y que cuando una persona trata de suspender el consumo puede presentar el llamado síndrome de abstinencia que se caracteriza por dolor de cabeza, somnolencia, irritabilidad, náuseas, vómito y otros síntomas.

¿Cuántas son las dosis máximas de café o tinto que me puedo tomar al día?

FAO: A pesar de los hallazgos encontrados, a la fecha no existe claridad en la comunidad médica frente a la recomendación que se debería emitir respecto al consumo de café. No se tiene certeza de si esta bebida se debería restringir en personas con ciertas enfermedades y en el caso de que deba ser recomendado, no se ha establecido cuál es la cantidad adecuada.



Las indicaciones de la FDA establecen que, para los adultos sanos, 400 miligramos al día (cuatro a cinco tazas de café), no se relaciona con efectos negativos peligrosos. En las guías de práctica clínica (GPC) sobre hipertensión arterial se recomienda que los pacientes hipertensos mantengan un consumo moderado de café (hasta 3 tazas/día).

¿Qué signos indicarían que el café me está afectando?

FAO: Los síntomas relacionados con el consumo excesivo de café son insomnio, nerviosismo, ansiedad, frecuencia cardiaca acelerada, y otros, todos relacionados con consumos excesivos de café.

¿Desde qué edad una persona puede empezar a consumir café?

FAO: No se ha establecido una edad mínima para el consumo de café, pero la Academia Americana de Pediatría no aconseja el consumo de cafeína u otros estimulantes por parte de los niños y adolescentes.



En el estado de gestación se ha determinado que la cafeína puede atravesar la placenta y teniendo en cuenta que el feto no contiene las enzimas necesarias para su metabolización. Además, en la gestación la eliminación de la cafeína se realiza de manera muy lenta, por eso es recomendable disminuir o evitar el café en este estado fisiológico.

¿De qué está compuesto el café? ¿Cuáles de sus componentes son los que me benefician y cuáles no?

El café está compuesto por agua, carbohidratos, lípidos, compuestos nitrogenados, proteínas, alcaloides (principalmente cafeína), ácidos clorogénicos, ácidos alifáticos y compuestos aromáticos.



Por eso, sustancias como el ácido clorogénico, al estar relacionado con un efecto antioxidante, podría llegar ayudar en la prevención de enfermedades como la diabetes, el cáncer, los infartos y procesos degenerativos del sistema nervioso.



Por su parte, la cafeína se ha caracterizado como un estimulante del sistema nervioso, ya que en algunas personas ofrece múltiples sensaciones subjetivas como bienestar, motivación, confianza, alerta, concentración, etc.



Además, estudios demuestran que también se relaciona con una mejor capacidad de memoria en personas que la han disminuido debido a alguna enfermedad, es decir la cafeína proporciona efectos beneficiosos en temas de aprendizaje o memoria pérdida.



Pero ¡ojo!, porque desde el punto de vista nutricional, la cafeína puede interferir en la absorción de algunos nutrientes importantes en el organismo como el hierro y el calcio, que son esenciales para procesos de crecimiento. En el caso del hierro se debe evitar el consumo una hora antes y una hora después de ingerir alimentos fuentes de este nutriente (carnes rojas, vísceras).



Respecto al calcio, se ha demostrado que el café disminuye su absorción en el tracto digestivo y aumenta su eliminación. Sin embargo, no existe evidencia de que su consumo deteriore la salud ósea ni se ha relacionado con la presencia de osteoporosis.

Este #QuéTeComes fue hecho en alianza con el área de Alimentación y Lucha

contra la Malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo diarav@eltiempo.com



*DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Laboratorio de Innovación EL TIEMPO

Twitter: @DianaRavelo

ELTIEMPO.COM

