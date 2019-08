¿Toma café a diario? Esto son los efectos que puede tener en su cuerpo

El café está compuesto por agua, carbohidratos, lípidos, compuestos nitrogenados, proteínas, alcaloides (principalmente cafeína), ácidos clorogénicos, ácidos alifáticos y compuestos aromáticos.



Por eso, sustancias como el ácido clorogénico, al estar relacionado con un efecto antioxidante, podría llegar ayudar en la prevención de enfermedades como la diabetes, el cáncer, los infartos y procesos degenerativos del sistema nervioso.



Por su parte, la cafeína se ha caracterizado como un estimulante del sistema nervioso, ya que en algunas personas ofrece múltiples sensaciones subjetivas como bienestar, motivación, confianza, alerta, concentración, etc.



Además, estudios demuestran que también se relaciona con una mejor capacidad de memoria en personas que la han disminuido debido a alguna enfermedad, es decir la cafeína proporciona efectos beneficiosos en temas de aprendizaje o memoria pérdida.



Pero ¡ojo!, porque desde el punto de vista nutricional, la cafeína puede interferir en la absorción de algunos nutrientes importantes en el organismo como el hierro y el calcio, que son esenciales para procesos de crecimiento. En el caso del hierro se debe evitar el consumo una hora antes y una hora después de ingerir alimentos fuentes de este nutriente (carnes rojas, vísceras).



Respecto al calcio, se ha demostrado que el café disminuye su absorción en el tracto digestivo y aumenta su eliminación. Sin embargo, no existe evidencia de que su consumo deteriore la salud ósea ni se ha relacionado con la presencia de osteoporosis.



Es por ello, que la Asociación Americana de Pediatría recomienda que el café no sea una bebida que se administre a niños y adolescentes. Esta bebida es recomendada para adultos teniendo en cuenta lo anteriormente descrito en cuanto a cantidad, sensibilidad de las personas y estado de salud.

Este #QuéTeComes fue hecho en alianza con el área de Alimentación y Lucha

contra la Malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo diarav@eltiempo.com



*DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Laboratorio de Innovación EL TIEMPO

Twitter: @DianaRavelo

ELTIEMPO.COM

