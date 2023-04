La duda sobre los posibles efectos nocivos que tiene la ingesta de bebidas muy calientes acompaña frecuentemente a las personas, sobre todo a quienes les gusta el café, la aguapanela, el mate o el té recién salido del fuego.



Una de las complicaciones de salud más temidas es el cáncer, pero, ¿qué tanta relación tienen? Le contamos.

Estas preguntas no son nada nuevas, de hecho, desde hace mucho tiempo tanto la sociedad como los expertos se lo han cuestionado, dado el evidente peligro de las cosas muy calientes en contacto con el organismo humano.



En ese sentido, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estudiado el tema, a través de sus grupos de investigación alrededor del mundo.



Pues bien, resulta que existe una respuesta a esta duda desde hace algunos años. En junio de 2016, la OMS hizo públicos los resultados de una pesquisa en la que se indagó, justamente, sobre el efecto del consumo de bebidas muy calientes.



Fue así como un grupo de trabajo de 23 científicos internacionales, convocado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) —organismo de la OMS— evaluó la carcinogenicidad (capacidad de inducir cáncer) del consumo de café, mate y bebidas muy calientes.



El estudio, de hecho, fue publicado tanto en el CIIC como en 'The Lancet Oncologyy'.

A pesar de que los investigadores no encontraron evidencia científica que concluyera algún efecto carcinogénico por beber café o mate, sí "hallaron que el consumo de bebidas muy calientes probablemente cause cáncer del esófago en los seres humanos".



"Estos resultados parecen indicar que tomar bebidas muy calientes probablemente sea una causa de cáncer esofágico y que la temperatura, en vez de las bebidas en sí, parece ser el factor causante", dijo el doctor Christopher Wild, Director del CIIC, en su momento.



En ese sentido, las bebidas muy calientes —en general— fueron clasificadas por los expertos asociados de la OMS como "probables carcinogénicos para los seres humanos".



"Esto se basó en la evidencia limitada de estudios epidemiológicos que revelaron relaciones positivas entre el cáncer del esófago y el consumo de bebidas muy calientes", reza la publicación oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



"En estudios realizados en lugares tales como China, la República Islámica de Irán, Turquía o América del Sur, donde se acostumbra beber muy caliente el té o el mate (a unos 70º C), se observó que el riesgo de cáncer esofágico aumentaba con la temperatura a la que la bebida es consumida", agrega.



Asimismo, el grupo de trabajo realizó algunos experimentos con animales, en los que se obtuvo también una evidencia limitada de la capacidad de inducir cáncer del agua muy caliente.



"El tabaco y el consumo de alcohol son las principales causas de cáncer esofágico, especialmente en muchos países de ingreso alto", subrayó el Dr. Wild.



"Sin embargo, la mayoría de los cánceres esofágicos ocurren en partes de Asia, América del Sur y el Este de África, donde el consumo regular de bebidas muy calientes es común y donde las causas de la alta incidencia de este cáncer aún no se conoce bien", puntualizó.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

