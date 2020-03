Coronavirus: famosos y personajes del mundo contagiados con Covid-19

Twitter: @Bicifanaticos01

Fernando Gaviria



El ciclista colombiano publicó un video en redes sociales en el que reconoce que tiene el virus. Dijo que sufrió síntomas leves de la enfermedad y que tuvo fiebre alta durante al menos 6 horas. Esto obligó a cancelar las dos últimas etapas del AUE Tour. "Hola a todos. Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien", dijo el ciclista colombiano del equipo UAE Emirates.



El ciclista colombiano siguió las recomendaciones médicas de su escuadra, la que determinó quedarse en cuarentena de forma independiente. El miércoles pasado se conoció el primer nombre del ciclista que se infectó en la prueba: se trató del ruso Dmitri Strakhov, del Team Gazprom.